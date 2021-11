Ruszył nabór wniosków do programu "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" 2022 r.

"Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" 2022 - zgłoszenia można nadsyłać do 13 grudnia.

"Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" 2022 r. - program

Dwa miliony złotych na nowatorskie działania animacyjne domów kultury przeznaczono w programie "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" 2022. Zgłoszenia można nadsyłać do 13 grudnia - poinformował w piątej na Twitterze dyrektor Narodowego Centrum Kultury (NCK) prof. Rafał Wiśniewski.

Jak podkreślono na stronie NCK, "w stosunku do poprzednich edycji o 25 proc. zwiększa się budżet programu – do 2 mln zł".

"Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" - dla kogo

Wyjaśniono, że program "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" w 2022 r. "skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej".

"W ramach programu (...) można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części" - napisano.

Jak zaznaczono, "pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji". "Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy" - napisano na stronie NCK.

"Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" realizowany od 2013 r.

Przypomniano, że program "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" realizowany jest od 2013 r. "W edycji programu na rok 2022 zwiększyliśmy kwotę dofinansowania, która od kilku lat pozostawała w tej samej wysokości. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł na I część zadania i do 30 tys. na II część" - czytamy w informacji o programie.

Podkreślono, że o dofinansowanie w programie "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne" 2022 nie mogą ubiegać się beneficjenci tego programu w latach 2019-21.

autor: Grzegorz Janikowski