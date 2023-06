14 czerwca 2023 r. startuje nabór do konkursu „Infrastruktura drogowa” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Konkurs skierowany jest do województw Polski Wschodniej. Łączny budżet działania wynosi prawie 2 mld zł.

Zgłoszenia do konkursu „Infrastruktura drogowa”. Terminy

Zgłoszenia do konkursu „Infrastruktura drogowa” można składać od 14 czerwca do 30 sierpnia 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00). Beneficjentami projektów będą województwa Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz mazowieckie z wykluczeniem aglomeracji warszawskiej.

Infrastruktura drogowa musi być lepsza

Celem interwencji jest poprawa dostępności drogowej w regionie. Oczekiwanym efektem wsparcia będzie rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę̨ dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Konkurs - infrastruktura drogowa. Dla Kogo?

Do konkursu mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego (zarządcy dróg wojewódzkich) z makroregionu Polski Wschodniej. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15%. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

• budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T;

• budowę przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych);

• budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

• budowę lub przebudowę obwodnic.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za nabór

– W ramach obecnego naboru mamy do dyspozycji 1,355 mld zł. Warto jednak podkreślić, że jeśli projektów będzie bardzo dużo, instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu tych środków tak, aby wykorzystać całą alokację działania, która wynosi 430 mln euro. Środki te pozwolą na rozwój infrastruktury drogowej, która ma kluczowe znaczenie dla mobilności, rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej – podkreśla Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości