Wybory odbędą się 15 października 2023 r. Tak wynika z nieoficjalnych informacji

Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta - poinformował we wtorek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Szef PKW nie zdradził, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta w projekcie postanowienia, ponieważ - jak zaznaczył - ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa. Kiedy odbędą się wybory Z nieoficjalnych informacji wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października. Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji. Andrzej Duda ma czas na ogłoszenie wyborów do 14 sierpnia. Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza. Zobacz również: Wzory: spisu wyborców i wykazu wyborców [Wybory 2023 r.]

