2202,5 zł: Czy dodatek pielęgnacyjny 294,39 zł dla emeryta 75+ zmniejsza czternastą emeryturę brutto i netto? [oblicz swoją czternastkę]

Czy dodatek pielęgnacyjny 294,39 zł zmniejsza czternastą emeryturę? Uwzględniając dodatek przekraczam limit 2900 zł brutto i wpadam w zasadę "złotówka za złotówkę".

Nie, dodatek pielęgnacyjny 294,39 zł nie zmniejsza Pani czternastej emerytury. Wyniesie ona 2202,5 zł netto. Nie uwzględnia się tego dodatku przy obliczaniu "czternastki".

Wynika to z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Zasada złotówka za złotówkę - jak stosować?

Po przekroczeniu limitu 2900 zł brutto z emerytury albo renty następuje zmniejszenie wartości czternastej emerytury. Nie dotyczy to jednak wszystkich rodzajów świadczeń, jakie otrzymuje emeryt albo rencista. Chodzi o te świadczenia, które są wymienione w art. 2 ww. ustawy. Ten art. 2 zawiera aż 16 punktów. Ale nie ma tam dodatku pielęgnacyjnego. Dlatego jego wysokość jest bez znaczenia dla stosowania zasady "złotówka za złotówkę" przy zmniejszaniu "czternastki".

Dodatek pielęgnacyjnego w 2023 r.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie z ZUS dla osób 75+, które mają przyznane prawo do emerytury lub renty i mają ukończony 75 rok życia. Jest przyznawane automatycznie.

Od 1 marca 2023 roku jego wysokość, to 294,39 zł. Przy czym dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku PIT i nie podlega egzekucji sądowej albo egzekucji administracyjnej.

ZUS przyznaje dodatek nie tylko osobom 75+. Otrzyma go każda osoba, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Różnica jest taka, że w tym drugim przypadku ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W przypadku osób w wieku 75+ nie składa się żadnych zaświadczeń, a dodatek przyznawany jest z urzędu.

WAŻNE! ZUS nie przyzna dodatku, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2022 r. poz. 504)

art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)

Źródło informacji: informacje własne, ustawa, ZUS