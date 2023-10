"Debata wyborcza 2023" w TVP - w poniedziałek 9 października od 18.30

Telewizja Polska organizuje w poniedziałek 9 października 2023 r. "Debatę Wyborczą 2023". Do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Wydarzenie będzie transmitowane na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia - poinformowało PAP Centrum Informacji TVP.

" Debata wyborcza 2023" w poniedziałek na antenach TVP

W przesłanej PAP informacji podano, że "w poniedziałek, 9 października Telewizja Polska organizuje debatę". "Do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych" - podkreślono.



Telewizja Polska do udziału w debacie zaprosiła przedstawicieli:

- Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy,

- Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL,

- KW Nowa Lewica,

- KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz

- Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.



Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Wydarzenie transmitowane będzie na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia od godziny 18.30.(PAP)

Autor: Olga Łozińska

