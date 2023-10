PIS 3,8 mln głosów, KO 2,8 mln, Trzecia Droga 1,4 mln. Pozostałe partie nie przekroczyły 1 mln głosów [Dane na 14.30]

PKW po podliczeniu głosów z blisko 54 proc. komisji: PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.

Jakie są wyniki PIS, KO i trzeciej drogi

PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Lewica - 8,22 proc., Konfederacja - 7,33 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc. - podała PKW na konferencji prasowej w poniedziałek, po policzeniu wyników z blisko 54 proc. komisji.

Ilu Polaków zagłosowało na PIS i KO?

W poniedziałek o godz. 13.30 Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu, na podstawie danych z niecałych 54 proc. komisji wyborczych. Jak wskazano, PiS wedle tych danych zebrał jak na razie 3 751 884 głosów, co stanowi 38,13 proc. Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 2 755 021, co stanowi 28 proc.

Ilu wyborców zagłosowało na Trzecią Drogę?

Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą wedle obecnych danych zagłosowało 1 416 820 osób, co dało wynik 14,40 proc. Kolejne miejsce zajęła Lewica - 808 343 głosów, co dało 8,22 proc. Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało w policzonych komisjach 720 792 osób, co dało 7,33 proc.

Kolejny komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - zdobył 188 172 głosów, co w przeliczeniu daje 1,91 proc. Wynik powyżej jednego procenta zanotował jeszcze komitet +Polska jest jedna+ - 162 223 głosy, czyli 1,65 proc.(PAP)

Jaka frekwencja w wyborach 2023 r.

PKW: frekwencja w wyborach parlamentarnych, według danych z 53,73 proc. obwodów, wyniosła 72,85 proc. (krótka)

Po przeliczeniu głosów z 53,73 proc. obwodów frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 72,85 proc. - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Przewodniczący PKW podał dane z godz. 13.25, po przeliczeniu głosów z 53,73 proc. obwodów. "Frekwencja jest coraz wyższa, przekracza już 72 proc." - podkreślił Marciniak.