Wrocław planuje budowę nowego cmentarza

We Wrocławiu funkcjonuje sześć dużych cmentarzy komunalnych. Wciąż jest na nich ok. 11,5 tys. miejsc. Jak informuje Monika Dubec z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, "miejsc wystarczy na ok. 8 lat".

"Planowana jest budowa nowego cmentarza - sąsiadującego z istniejącym cmentarzem Grabiszyńskim - zlokalizowanego na obszarze ograniczonym ul. Ibn Siny Awicenny, terenami kolejowymi, rzeką Ślęzą, odcinkiem ul. Jordanowskiej i rowem K-9.2, w dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu. Obecnie trwa przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej tej inwestycji. Poza tym planowana jest także rozbudowa cmentarza komunalnego o teren przylegający do zachodniej strony istniejącego już cmentarza przy ul. Kiełczowskiej, w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu" - przekazała PAP Monika Dubec.

Od kiedy pochówki na nowych cmentarzach?

Pierwsze pochówki na nowych cmentarzach mają się odbyć już w 2028 roku.

"Według aktualnych projektów cały cmentarz przy ul. Awicenny na ok. 30 hektarach pomieści ponad 86 tys. miejsc, w tym kolumbaria, sekcje urnowe, groby zasłużonych. Natomiast rozbudowana część Cmentarza Kiełczowskiego pomieści ok. 39 tys. miejsc" - dodała urzędniczka.

Obecnie funkcjonujące miejskie nekropolie są już w dużym stopniu zapełnione.

"Pogrzeby z trumną w nowych miejscach przeprowadzane są na Cmentarzu Psie Pole i Cmentarzu Pawłowickim. Z kolei po ekshumacjach i likwidacjach (grobów) okresowo także na Cmentarzu Osobowickim i Grabiszyńskim. Ponadto na cmentarzu Psie Pole, Pawłowice i Jerzmanowo mamy dostępne miejsca w kolumbariach" - poinformowała Monika Dubec.

Cmentarz na Psim Polu zapełniony jest w ok. 45 proc., Pawłowicki w 90 proc. Problem braku miejsc pojawia się także na cmentarzach parafialnych. Dodatkowo zwykle one są przeznaczone dla miejscowych parafian. Ks. Jan Kleszcz, proboszcz parafii św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża św. na wrocławskim Brochowie, przygotował nową kwaterę, gdzie grobowce są dostępne dla każdego.

"Zainwestowaliśmy w to duże pieniądze, pomogła jedna z dużych wrocławskich firm betoniarskich, udało się wykonać 240 dwuosobowych grobowców. Istnieje w nich także możliwość złożenia urn. To ukłon wobec ludzi, którzy ostatnio bardzo często próbują zbierać swoich zmarłych w jedno miejsce. Jest to ruch bardzo logiczny i sensowny" - powiedział PAP ks. Jan Kleszcz.

Proboszcz zaznaczył, że planuje kolejne zmiany na cmentarzu parafialnym. "Inwestycja w grobowce miała być finansowym otwarciem bramy do remontu kaplicy i wybudowania kolumbariów. One też są tam zaprojektowane. Skłonni jesteśmy wykorzystać całe granice cmentarza, żeby przygotować tam kolumbaria. Teraz jest to nawet połowa pochówków i zapotrzebowanie na nisze urnowe jest dość duże" - podkreślił ks. Jan Kleszcz.

Pochówki urnowe uchodzą za ekologiczne, bo tego typu groby zajmują mniej miejsca. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. Grób urnowy kosztuje nawet dwa razy mniej niż tradycyjny.(PAP)

