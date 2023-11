Sejm wybrał nowy skład Trybunału Stanu. D. Tusk: Analizujemy kwestię postawienia prezesa NBP przed TS

W dniu 21 listopada 2023 r. Sejm wybrał Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego i Jacka Dubois na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu. Posłowie wybrali też 16 członków Trybunału Stanu, w tym m.in. byłego marszałka Sejmu Józefa Zycha. Tego samego dnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekazał, że trwają analizy w kwestii postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.

Sejm wybrał skład Trybunału Stanu, wiceprzewodniczącymi Dubois i Andrzejewski

Za wyborem zastępców przewodniczącego i członków TS było 431 posłów, przeciw był jeden, od głosu wstrzymało się 4 posłów.



Kandydaturę Andrzejewskiego, członka TS w latach 2015-19, a od 2019 r. zastępcy przewodniczącego TS, wieloletniego senatora, działacza opozycji w PRL, który jako adwokat bronił oskarżonych w procesach stanu wojennego, zgłosili posłowie klubu parlamentarnego PiS.



Adwokat Jacek Dubois specjalizuje się w prawie karnym i sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych. W 2011 r. został wybrany po raz pierwszy do Trybunału Stanu. W 2012 został zastępcą przewodniczącego TS, następnie w latach 2015 i 2019 ponownie wybrano go na członka Trybunału. Został zgłoszony przez posłów klubu KO.



Członkami Trybunału Stanu zostali: Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.



Sześciu członków TS zgłosili posłowie PiS, jednego posłowie Konfederacji, a pozostałych - posłowie KO, PSL-Trzeciej Drogi, Polski 2050-Trzeciej Drogi i Lewicy.



Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.



Przewodniczącym TS jest z urzędu pierwszy prezes Sądu Najwyższego. (PAP)

D. Tusk: Analizujemy kwestię postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu

Analizujemy kwestię postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu - poinformował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Dodał, że koalicja KO-TD-Lewica posiada wystarczającą liczbę głosów w Sejmie do takiego ruchu.

"Analizujemy tę kwestię, bo chcemy w sposób odpowiedzialny używać tego bardzo poważnego narzędzia dyscyplinującego" - powiedział Tusk.



Dodał, że jego koalicja posiada wystarczającą liczbę głosów, żeby postawić obecnego prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. (PAP Biznes)

