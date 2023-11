Łomża otwarta na biznes i nowe inwestycje

ROZMOWA z Mariuszem Chrzanowskim, prezydentem Łomży

Ponad 200 ha uzbrojonych terenów pod inwestycje, gotowy plan zagospodarowania czy doskonałe położenie przy trasie Via Baltica – to tylko niektóre z atutów Łomży (woj. podlaskie), która zaprasza przedsiębiorców do zainwestowania.

Redakcja: 150 kilometrów do stolicy i 150 do granicy – prawie dokładnie pośrodku. Łomża jest doskonale położona, czy wykorzystuje tę przewagę, na przykład w przyciąganiu biznesu?

Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży: – Jak najbardziej. Prowadzimy szereg działań mających na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów lokalizacją ich biznesu w Łomży. Kierujemy je zarówno do naszych lokalnych przedsiębiorców, jak również inwestorów z regionu i kraju. Należy jednak zauważyć, że doskonała lokalizacja to nie wszystko. Przygotowaliśmy pod inwestycję ponad 200 ha w Łomżyńskiej Strefie Inwestycji, obejmując ten obszar miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczającym tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową. Rejon ten przecina wewnętrzna obwodnica miasta, ulice Meblowa i Cieślewskiego, które są dostosowane do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności. Tereny są w pełni uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, przyłącze gazowe, infrastrukturę energetyczną i teletechniczną.

łomża Łomża fot. materiały prasowe

Najnowsze inwestycje drogowe sprzyjają lokalizacji inwestycji w Łomży. Oddany do użytku kolejny fragment Via Baltica, znacząco skrócił dojazd do stolicy.

– Dojazd z Warszawy do Łomży zajmuje dziś niewiele ponad godzinę, droga wygodna, dwujezdniowa. Jechałem ostatnio i stwierdziłem, że często dłużej trwa przemieszczanie się w samej Warszawie niż dojazd do naszego miasta. Łomża przez lata była wykluczona komunikacyjnie, stąd między innymi duże inwestycje omijały nasze tereny. Dzisiaj mamy praktycznie gotową Via Baltica, w ciągu najbliższych lat wrócą do Łomży przewozy kolejowe, do tego przygotowany pod inwestycję obszar o powierzchni ponad 200 ha – to wszystko z pewnością podnosi atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Są tereny, dobrze skomunikowane, proszę więc powiedzieć, jakie branże są w Łomży szczególnie oczekiwane?

– Doskonałe warunki do rozwoju w oparciu o położenie oraz istniejące zasoby znalazły z Łomży firmy z branży spożywczej, przetwórczej, budowlanej, meblowej czy energetycznej. Potencjał Łomży dostrzegają także firmy z branży TSL czy IT. Chociaż województwo podlaskie w strategii określane jest mianem Doliny Rolniczej 4.0., Łomża jest otwarta na wszystkie branże. Uchwalony dla ŁSI miejscowy plan przewiduje lokalizację zakładów, które mogą znacząco wpływać na środowisko. Natomiast prężnie działające lokalne uczelnie, w tym Akademia Łomżyńska kształcą specjalistów na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo, gwarantując pracodawcom dostęp do wykwalifikowanych kadr. Kompetentnych pracowników przygotowują również szkoły techniczne i zawodowe, dostosowując ofertę do potrzeb rynku pracy.

łomża Łomża fot. materiały prasowe

Wspomniał Pan o branży TSL. Ostatnio duża firma spedycyjna postanowiła w Łomży ulokować swoją działalność.

– Tak, duża firma kupiła teren w naszej Strefie Inwestycji i będzie tu budować centrum logistyczne. Co prawda dynamika tej inwestycji nieco przez pandemię osłabła, ale myślę, że teraz już nabierze tempa. Jestem przekonany, że w niedługim czasie pojawią się inne podmioty zainteresowane terenami w Łomżyńskiej Strefie Inwestycji. Po wschodniej stronie Wisły jest to jeden z największych obszarów przeznaczonych pod inwestycje.

Lokalizacja, dostępność komunikacyjna, wykwalifikowane kadry to atuty które Pan podkreślił. Co jeszcze wyróżnia Łomżę?

– Na przykład dobre relacje z lokalnym biznesem. W Urzędzie Miejskim działa Centrum Obsługi Przedsiębiorców będące miejscem pierwszego kontaktu dla lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Zapewnia kompleksową informację o dostępnych terenach inwestycyjnych, zwolnieniach z podatku dochodowego czy od nieruchomości, możliwościach finansowania biznesu oraz administracyjne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dedykowany „pilot inwestycyjny” pomaga na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz świadczy opiekę poinwestycyjną. Dlatego mogę powiedzieć, że w Łomży jest dobry klimat do inwestowania i profesjonalna obsługa administracyjna. Budujemy zaufanie podczas śniadań biznesowych, indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami oraz promocji lokalnych przedsiębiorców.

łomża Łomża fot. materiały prasowe

Mamy więc profesjonalną obsługę czy dobry klimat dla biznesu. Przedsiębiorcy jednak potrzebują konkretnych zachęt, np. finansowych…

– Tak. Mamy taką świadomość. Dlatego pomimo tego, że zgodnie ze wskaźnikami cen towarów i usług podatki od nieruchomości powinny wzrosnąć o 15 proc., pozostawiliśmy je na dotychczasowym poziomie.

Specjalną ofertę kierujemy natomiast do inwestorów. Łomżyńska Strefa Inwestycji to nie tylko doskonale położone, skomunikowane, uzbrojone tereny inwestycyjne To także system ulg i zwolnień oferowanych przez Miasto, wśród których należy wymienić zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 15 lat w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji czy zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3 lata.

Wiemy, że praca to nie wszystko. Czy Łomża jest dobrym miejscem do życia?

– Zdecydowanie. Łomża zapewnia dobrą pracę i spokojne życie. Wróciłem tu po studiach także dlatego, że wszędzie jest blisko i wygodnie. Żłobki, przedszkola, szkoły zapewniają opiekę i dobre wykształcenie dzieciom. Tereny zielone oraz nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.

Dodatkowo bliskość stolicy czy możliwość pracy zdalnej otwierają zupełnie nowe możliwości dla mieszkańców.

Wszystko to sprawia że Łomża jest doskonałym miejscem do życia.

łomża Łomża fot. materiały prasowe

Więcej informacji na stronie: investinlomza.pl