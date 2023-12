Budżet Warszawy na 2024 rok został przyjęty. Wydatki 27 mld 760 mln zł. Deficyt to 3 mld 241 mln zł

Czy 1500 zł miesięcznie dla matek jak 500 plus i 800+? Bez kryterium dochodowego?

Jest pewne szybkie wprowadzenie świadczenia 1500 zł dla matek dzieci do lat 3, które pójdą do pracy. Zagadką jest, czy świadczenie będzie się wiązało z kryterium dochodowym. Przy 500 plus i 800+ nie ma limitów dochodów. Jak będzie tym razem?