Wynagrodzenia pracowników samorządowych aktualnie wynoszą od 3300 zł do 5200 zł. Od 1 lipca szykuje się podwyżka. Czy zmianie ulegną kategorie zaszeregowania stanowisk?

Obecnie, minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych waha się od 3300 zł do 5200 zł. Wysokość ta jest uzależniona od kategorii zaszeregowania danego stanowiska. Od 1 lipca płace mają ulec zmianie.

Stawki wynagrodzeń są następujące:

I kategoria zaszeregowania – 3300 zł

II – 3350 zł

III – 3400 zł

IV – 3450 zł

V – 3500 zł

VI – 3550 zł

VII – 3600 zł

VIII – 3650 zł

IX – 3700 zł

X – 3800 zł

XI – 3900 zł

XII – 4000 zł

XIII – 4100 zł

XIV – 4200 zł

XV – 4300 zł

XVI – 4400 zł

XVII – 4600 zł

XVIII – 4800 zł

XIX – 5000 zł

XX – 5200 zł

Kategorie zaszeregowania stanowisk

Do kategorii XVIII i XVII zalicza się m.in. stanowiska sekretarzy województwa, powiatu, miasta powyżej 300 tys. mieszkańców oraz gminy, a także stanowiska dyrektorów, kierowników oraz naczelników samorządowych jednostek organizacyjnych. Referenci są zaszeregowani w kategoriach od VII do X, natomiast podinspektorzy i inspektorzy mieszczą się w kategoriach X-XIII.

Podwyżki wynagrodzeń

Od 1 lipca 2024 roku mają zajść zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Obecna wysokość pensji zasadniczej jest uzależniona od tzw. kategorii zaszeregowania pracownika i wynosi od 3300 zł w I kat. zaszeregowania do 5200 zł w XX kategorii. Projekt przewiduje, że po podniesieniu płacy widełki będą wynosić od 4000 do 6200 zł. Nadal będą one zależne od kategorii.

Minimalne wynagrodzenie

Celem projektu jest dostosowanie płac do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a już od 1 lipca 2024 r. sięgnie 4300 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wśród pracowników samorządowych w kategoriach I–VI będzie od 1 lipca 2024 r. niższy od wskazanych przepisami 4300 zł. W tych przypadkach pracodawca może sam ustalić taką wysokość wynagrodzenia, aby nie było ono niższe od ustawowego minimalnego wynagrodzenia w kraju. Ma nastąpić również korekta katalogu stanowisk.