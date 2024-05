Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [rozporządzenie już obowiązuje]

W dniu 16 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2024 r. (poz. 569) i weszło w życie 16 kwietnia 2024 r.

REKLAMA

20% podwyżki dla budżetówki w 2024 roku (średnio). Wynagrodzenia wzrosną w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2024 roku z wyrównaniem od początku roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało w uzasadnieniu projektu tego rozporządzenia, że na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy budżetowej na rok 2024 z 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 120%. Z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692) wynika, że podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. wyniesie 4300 zł.

Aby zrealizować podwyżki trzeba zmienić rozporządzenie. Jakie zmiany w tabelach zaszeregowania?

Z powyższych powodów była konieczna zmiana tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449).



Omawiany projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w większości tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w następujący sposób:



1) Dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) – tabela I:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3000 zł do 3300 zł (tj. 10%), − w XXI kategorii zaszeregowania z 5650 zł do 6980 zł (tj. 23,5%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4400 zł (tj. 22,2%), − w XXI kategorii zaszeregowania z 9100 zł do 11 000 zł (tj. 20,8%);



2) Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (GBPiZS) – tabela II:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3490 zł do 3600 zł (tj. 3,1%), − w XVIII kategorii zaszeregowania z 4200 zł do 4450 zł (tj. 5,9%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4300 zł (tj. 19,40%), − w XVIII kategorii zaszeregowania z 7500 zł do 9100 zł (tj. 21,3%);



3) pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – tabela III pozostaje bez zmian;



4) pracowników Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki (ICEiN) – tabela IV:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4300 zł (tj. 19,4%), − w XII kategorii zaszeregowania pozostaje na poziomie 6000 zł,

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: − w I kategorii zaszeregowania z 5000 zł do 5500 zł (tj. 10%), − w XII kategorii zaszeregowania z 20 000 zł do 22 000 zł (tj. 10%);



5) pracowników Centrum Projektów Europejskich (CPE) – tabela V:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4300 zł (tj. 19,4%), − w X kategorii zaszeregowania z 8200 zł do 8900 zł (tj. 8,5%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: − w I kategorii zaszeregowania z 4800 zł do 5500 zł (tj. 14,5%), − w X kategorii zaszeregowania z 13 100 zł do 13 800 zł (tj. 5,3%);



6) pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) – tabela VI:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 2540 zł do 3050 zł (tj. 20%), − w XVII kategorii zaszeregowania z 7150 zł do 7880 zł (tj. 10,2%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: − w I kategorii zaszeregowania 5100 zł do 6600 zł (tj. 29,4%), − w XVII kategorii zaszeregowania z 11 800 zł do 13 300 zł (tj. 12,7%);



7) pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) – tabela VII:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 2600 zł do 3800 zł (tj. 46,1%), − w XV kategorii zaszeregowania z 8000 zł do 8900 zł (tj. 11,2%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego: − w I kategorii zaszeregowania 3600 zł do 5300 zł (tj. 47,2%), − w XV kategorii zaszeregowania z 20 000 zł do 21 700 zł (tj. 8,5%);



8) pracowników Instytutu Finansów – tabela VIII pozostaje bez zmian;



9) pracowników Krajowej Szkoły Skarbowości – tabela IX:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3010 zł do 3600 zł (tj. 19,6%), − w XVI kategorii zaszeregowania kwota pozostaje na dotychczasowym poziomie,

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4320 zł (tj. 20%), − w XVI kategorii zaszeregowania z 11 860 zł do 14 200 zł (tj. 19,7%);



10) pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej (BRDN) – tabela X:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4000 zł (tj. 11,1%), − w XIX kategorii zaszeregowania z 4600 zł do 6500 zł (tj. 41,3%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 4300 zł do 4800 zł (tj. 11,6%), − w XIX kategorii zaszeregowania z 12 500 zł do 15 000 zł (tj. 20%);



11) pracowników Instytutu De Republica (IDR) – tabela XI pozostaje bez zmian;



12) pracowników Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego – tabela XII pozostaje bez zmian;



13) pozostałych pracowników (w tym pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego) – tabela XIII:

a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 1600 zł do 2500 zł (tj. 56%), − w XIX kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 4900 zł (tj. 36,1%),

b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają: − w I kategorii zaszeregowania z 3600 zł do 5300 zł (tj. 47,2%), − w XIX kategorii zaszeregowania z 10 000 zł do 12 000 zł (tj. 20%).



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega, że podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt, że nie obliguje to pracodawcy do jego podwyższenia, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń.



Wyżej wskazane zmiany zmiany pozwolą na:

- podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o przewidziany w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej;

- ustalenie pracownikom uprawnionym jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowanego wynagrodzenia na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne Ponadto, projekt przewiduje, że podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 r.

Inne zmiany w tabelach zaszeregowania

REKLAMA

Omawiany projekt nowelizacji przewiduje także inne niż "podwyżkowe" zmiany w ww. rozporządzeniu z 30 kwietnia 2008 r.



W tabeli II. Pracowników zatrudnionych w OHP nastąpić ma:

1) uchylenie lp. 13, w której określone jest stanowisko duszpasterz,

2) przeredagowanie lp. 18 w taki sposób, aby dla stanowiska specjalista w KG OHP dodać możliwość posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego i 5 lat stażu pracy.



W tabeli IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zajdą następujące zmiany:

1) dodanie stanowiska: główny informatyk (kategoria zaszeregowania XI-XVI, wykształcenie wyższe, 7 lat pracy), starszy informatyk (kategoria zaszeregowania IX-XII, wykształcenie wyższe, 5 lat pracy), informatyk (kategoria zaszeregowania VII–X, wykształcenie wyższe i 3 lata pracy lub średnie i 4 lata pracy).



2) określenie wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk bibliotekarskich.

MRPiPS wyjaśnia, że dotąd w zakresie wymagań kwalifikacyjnych funkcjonowało odesłanie do odrębnych przepisów, tj. do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz. U. poz. 1394). Podstawa prawna do wydania wymienionego rozporządzenia, tj. art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) został uchylony przez art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829). Przy czym art. 29 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów stanowi, że pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach, o których mowa w art. 29 ust. 2 (pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich) ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają na tych stanowiskach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych - Dz.U. 2024 poz. 569.



Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.