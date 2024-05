Noc Muzeów 2024 r.: utrudnienia w ruchu

Noc Muzeów 2024 odbędzie się z soboty na niedzielę 18/19 maja. W związku z przewidzianymi atrakcjami mogą pojawić się zmiany w komunikacji miejskiej i ewentualne utrudnienia w ruchu. Sprawdzamy, jak to wygląda w największych miastach.

Noc Muzeów 2024

To już dwudziesta edycja jednaj z najpopularniejszych imprez kulturalnych w Polsce. Noc Muzeów co roku przyciąga tłumy! W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt polskich miast, a każde przygotowuje na tę wyjątkową okazję rozmaite atrakcje.

Wstęp do obiektów biorących udział w Nocy Muzeów jest darmowy albo za drobną opłatą (zazwyczaj jest to od 1 do 5 zł).

W poniższym artykule można sprawdzić, jakie atrakcje przygotowały największe miasta w Polsce.

Noc Muzeów - zmiany w komunikacji miejskiej

Tego typu wydarzenia to także zazwyczaj zmiany w organizacji ruchu. Niektóre miasta mają dodatkowe specjalne linie uruchomione na ten czas. W poniższym artykule sprawdzamy, gdzie podczas Nocy Muzeów będzie można jeździć bez biletu.

A jakie zmiany czekają pasażerów? W dużej część są to ułatwienia, bo niektóre linie będą kursowały z większą częstotliwością. Poniżej zmiany w komunikacji podczas Nocy Muzeów 2024.

Noc Muzeów - komunikacja miejska Warszawa

Kursowanie metra linii M1 i M2 będzie wydłużone do godz. 2:30: do godz. 1:00 co 7,5 minuty, a po godz. 1:00 co 15 minut.

Tramwaje linii 2, 4, 9, 11, 26 i 33 będą kursowały do ok. godz. 2:30, przy czym ostatnie kursy z centrum zaplanowano ok. godz. 2:00. Odjazdy co ok. 10-15 minut.

Do ok. godz. 2:30 wydłużone zostanie kursowanie autobusów linii 111, 116, 180, 190, 517 i 527, jednak ostatnie odjazdy z centrum odbędą się ok. godz. 2:00. W godz. 19:00 – 1:30 będą jeździły co ok. 10 minut, a od godz. 1:30 co ok. 15 minut. Nocne N13, N24, N25 i N32 do godz. 2:30 będą odjeżdżały z przystanków częściej.

Na stołeczne ulice i torowiska wyjadą specjalne autobusy i tramwaje, które dowiozą chętnych do najpopularniejszych atrakcji. Przejazd nimi będzie bezpłatny, a poznać je będzie można po oznaczeniach literowych: A, B, C, D, E, F, M, P i R. Rozpoczną kursowanie po godz. 18:00, a główny punkt przesiadkowy znajdzie się przy ul. Emilii Plater.

Po godz. 23:00 kursowanie linii 4, 11, 26 oraz 33 będzie się odbywało na trasach zmienionych:

linia 4 na trasie: WYŚCIGI – RATUSZOWA-ZOO ;

na trasie: WYŚCIGI – ; linia 11 na trasie: SIELCE – CM. WOLSKI

na trasie: linia 26 na trasie: WIATRACZNA – … – Powstańców Śląskich – Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA

na trasie: WIATRACZNA – … – linia 33 na trasie: METRO MŁOCINY … Rakowiecka – Boboli – Wołoska – WORONICZA

Po godzinie 18:30 autobusy linii 106 kursować będą na trasie:

OSTROROGA – … – Dobra – Nowy Zjazd – NOWY ZJAZD 01 – Wybrzeże Kościuszkowskie – … – OSTROROGA

Noc Muzeów - komunikacja miejska Łódź

W noc 18/19 maja 2024 r. w związku z organizacją Nocy Muzeów, zaplanowane jest uruchomienie specjalnych linii: 102 i 151

w godz. 18:00 - 1:00 uruchomienie linii 10A

do godz. 1:00 wydłużone kursowanie, na skróconej trasie Chojny Kurczaki - Telefoniczna Zajezdnia, linii 15

zmian rozkładu jazdy autobusów linii N1A N1B

do godz. 1:00 wydłużone kursowanie linii: 2, 3, 6, 8, 10B, 11, 55, 59, 86

Noc Muzeów - komunikacja miejska Wrocław

Wrocław uruchomi dwie specjalne linie tramwajowe i cztery specjalne linie autobusowe. Zabytkowe darmowe autobusy i tramwaje będą kursować od około godziny 16 do około godziny 24 na specjalnie wyznaczonych trasach M1, M2, M10, M11, M12 i M13.

Nie przewidziano utrudnień w ruchu.

