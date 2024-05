Nowy program dla szkół. Chodzi o wycieczki. Zgłoszenia od 19 czerwca. Im szybciej tym lepiej

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym, jak również od progu dochodowego na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub wieloosobowym. Pieniądze w wysokości od 300 zł do 1200 zł są do wzięcia już w 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.