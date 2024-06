Prace nad planem ogólnym i strategią rozwoju Warszawy wyznaczą jej politykę przestrzenną na najbliższe 20 lat

Stołeczny Ratusz poinformował o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju Warszawy 2040+ oraz planem ogólnym miasta. Dokumenty muszą być gotowe do końca 2025 r.

Założono, że Rada Miasta w grudniu 2025 r. na jednej sesji przyjmie najpierw strategię, a później uzupełniający ją plan ogólny. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co wzmacnia samorząd lokalny w prowadzeniu polityki przestrzennej i będzie wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Bartosz Rozbiewski podkreślił: "Dokument pojawił się po to, żeby usprawnić proces inwestycyjny, żeby był klarowny i szczelny. Strefy planistyczne będą nadawały poszczególnym obszarom miasta funkcje, katalog tych funkcji jest określony w ustawie i jest zamknięty, natomiast dla każdej ze stref jest dopuszczona możliwość miksów funkcjonalnych. Nowością są obszary uzupełnienia zabudowy, które miasto może, lecz nie musi wyznaczyć. To obszary, na których będzie możliwość wydawania warunków zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego dla danego terenu, poza nim takie decyzje nie będą mogły być wydawane, takie obszary są plombą w tkance miejskiej.

Kolejnymi obszarami fakultatywnymi są obszary zabudowy śródmiejskiej, gdzie stosuje się szczególne przepisy budowlane dopuszczające np. mniejsze odległości między budynkami. Każda strefa planistyczna będzie musiała mieć określony profil funkcjonalny i dopisane wskaźniki urbanistyczne, miasto będzie podzielone na strefy, każda strefa będzie miała funkcje i zostanie opisana liczbowo. Nadal zostają w obiegu prawnym uchwalone plany zagospodarowania i będą nadal obowiązywały.

Plany, które są na tyle zaawansowane, że zostały pokazane szerokiej publice, będą mogły być kontynuowane na starych zasadach. W momencie, gdy wejdzie w życie plan ogólny, to niezaawansowane i zupełnie nowe plany będą musiały już być w tym rygorze nowych przepisów i będą w pełni odpowiadać zmianom ustawowym. Jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy to od 1 stycznia 2026 r., gdy nie będzie obowiązującego planu ogólnego, to możliwość inwestowania przez warunki zabudowy chwilowo ustanie do czasu uchwalenia planu ogólnego. Dotychczasowo wydane WZ nie będą wygaszone, zostaną i będą mogły być podstawą prawną do dalszych działań, natomiast nowe WZ-tki, które powstaną w zgodzie z planem ogólnym, będą miały 5-letni okres ważności.

Zamysł jest taki, że specustawa mieszkaniowa zostanie wygaszona, czyli będzie funkcjonowała do końca 2025 r., natomiast w jej miejsce pojawi się nowy instrument, którego korzyści odczuje zarówno miasto, jak i branża inwestycyjna. Z punktu widzenia miasta dobre rzeczy, które zostaną przeniesione z obecnej specustawy, to możliwość wkładu inwestycyjnego w rozwój lokalnej infrastruktury, możliwość poprawiania lokalnych terenów zieleni oraz możliwość przekazania miastu określonej puli mieszkań w danej inwestycji na potrzeby zasobu miejskiego. Będzie to narzędzie, które będzie musiało być zgodne z planem ogólnym i ze strategią.

Ogrody działkowe mogą być w trzech strefach: w zieleni, w wielofunkcyjnej strefie zabudowy jedno- i wielorodzinnej, chodzi o to, żeby nie wydzielać małych obszarów ROD-ów, co nie znaczy, że te ogródki znikną, będą wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który uszczegóławia plan ogólny.

