Nie pij tej wody. Nie nadaje się do spożycia

W niektórych miejscowościach gminy Krośnice w Dolnośląskiem stwierdzono obecność bakterii coli w wodzie, co sprawia, że nie nadaje się ona do spożycia. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu poinformował o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego w próbkach.

Woda pochodząca z wodociągu Grabownica, dostarczana do miejscowości takich jak Brzostowo, Czarnogoździce czy Krośnice, jest niezdatna do picia i przygotowywania posiłków. Sanepid zalecił podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganych standardów.

Woda pitna dla mieszkańców

Mieszkańcy zagrożonych terenów zostali ostrzeżeni, a organizowany jest transport wody pitnej za pomocą cystern. Warto pamiętać, że woda z wodociągu Bukowice, zaopatrującego inne miejscowości w gminie Krośnice, również stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza, ale nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda ta może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Jednak w przypadku wody z wodociągu Grabownica, zaleca się korzystanie z niej jedynie w celach sanitarnych, np. do spłukiwania toalety.