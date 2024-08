35-godzinny tydzień pracy od września 2024 r. Już w drugim mieście w Polsce. Na razie tylko dla urzędników

Od września 2024 r. w Urzędzie Miasta we Włocławku zostanie wprowadzony 35-godzinny tydzień pracy. Nie zmieni się czas funkcjonowania i dostępności urzędu dla mieszkańców - poinformował 7 sierpnia 2024 r. prezydent miasta Krzysztof Kukucki. Pierwszym miastem w Polsce, które skróciło czas pracy urzędników miejskich (do 35 godzin w tygodniu) jest Leszno. Zmiany wprowadzono 1 lipca 2024 r.

Włocławek: Od września 35-godzinny tydzień pracy w Urzędzie Miasta

Jak powiedział PAP prezydent Włocławka, oczekuje on, że urzędnicy magistratu będą pracować 35 godzin w tygodniu. "To nie zmieni godzin otwarcia urzędu dla mieszkańców. Ułożymy sobie harmonogram pracy +suwakowo+, żeby godziny otwarcia urzędu dla mieszkańców były co najmniej takiej jakie są, a w niektórych wariantach zakładamy nawet ich wydłużenie" - zapewnił Kukucki.



Zaznaczył, że jako kierownik zakładu pracy (urzędu) podjął już decyzję w sprawie skrócenia czasu pracy urzędników. Szczegółowe rozwiązania są w fazie przygotowań, trwają rozmowy i rozpatrywane są różne warianty organizacji funkcjonowania urzędu.

REKLAMA

Prezydent Włocławka: Dobry czas na zmiany

"Warto dbać o taki balans pomiędzy życiem prywatnymi a życiem zawodowym. Uważam jest na to dobry czas na zamiany. Obecnie Polacy statystycznie pracują prawie najwięcej w Europie. Moi pracownicy będą mieli więcej czasu dla siebie i dla własnych rodzin" - podkreślił prezydent.



Kukucki zaznaczył, że to, jak będzie wyglądała zmieniona organizacja pracy tak naprawdę określą sami pracownicy, bo przecież to ich dotyczy.



Prezydent Włocławka zwrócił uwagę, że szczegółowe rozwiązania muszą być gotowe do sierpniowego długiego weekendu, gdyż regulamin organizacji pracy urzędu musi na dwa tygodniem przed wprowadzeniem zostać zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Leszno było pierwsze

Pierwszym miastem w Polsce, które skróciło czas pracy urzędników miejskich jest Leszno. Zmiany wprowadzono 1 lipca - wymiar czasu pracy zmniejszono z 40 do 35 godzin tygodniowo. (PAP)

rau/ godl/