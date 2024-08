Sezon grypowy 2024/2025: dla seniorów wysokodawkowa szczepionka za darmo. 4 razy więcej antygenów

Od sezonu grypowego 2024/2025 po raz pierwszy będzie dostępna w Polsce szczepionka przeciwko grypie w czterokrotnie większej dawce, o silniejszym działaniu - zapowiada prof. Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Ta szczepionka jest przeznaczona dla seniorów, u których choroba ta ma cięższy przebieg i jest jedną z 10 najczęstszych przyczyn zgonów.

Sezon grypowy już od września

Profesor Adam Antczak jest przewodniczącym Rady Naukowej Programu, kierownikiem Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od wielu lat przekonuje do szczepień przeciwko grypie. Przypomina, że we wrześniu rozpoczyna się sezon grypowy i jak co roku zalecane są szczepienia przeciwko grypie.

Od 2024 roku po raz pierwszy w Polsce wysokodawkowa szczepionka przeciwko grypie

W najbliższym sezonie po raz pierwszy w naszym kraju będzie dostępna wysokodawkowa szczepionka przeciwko grypie, o czterokrotnie większej dawce antygenów w porównaniu do szczepionki standardowej.



„Taką wysokodawkową szczepionkę przeciw grypie będziemy mieli w Polsce od sezonu 2024/2025 i takie szczepienie powoduje dodatkową wobec standardowej dawki ochronę. W populacji, która jest zaszczepiona szczepionką wysokodawkową, 4-krotnie silniejszą, jest o 25 proc. mniej przypadków zachorowania na grypę. A co najważniejsze, to redukcja ciężkiego przebiegu grypy, przede wszystkim zapalenia płuc – wynosi aż 64 proc.” – podkreśla w informacji przekazanej PAP prof. Adam Antczak.

Ważne Szczepionka wysokodawkowa przeznaczona jest dla seniorów. Badania naukowe wykazały, że wywołuje silniejszą odpowiedź immunologiczną u pacjentów w wieku co najmniej 60 lat. To bardzo ważne, gdyż osoby starsze gorzej reagują na szczepienie i są bardziej narażone na zakażenie grypą oraz jej powikłania.

Groźne powikłania po grypie

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych ostrzegają, że najczęstsze powikłania pogrypowe to zapalenie płuc i oskrzeli, oraz zapalenie mięśnia sercowego. Osoby starsze zaliczają się też do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.



„U osób powyżej 65. roku życia znacznie wzrasta ryzyko powikłań grypy wymagających hospitalizacji. Grypa może prowadzić do uszkodzeń i upośledzenia funkcji wielu układów oraz narządów i o 74 proc. zwiększa ryzyko powikłań diabetologicznych (nieprawidłowe wartości glikemii), 8-krotnie zwiększa ryzyko zapalenia płuc lub udaru mózgu, 10-krotnie zwiększa ryzyko zawału serca” - przekonują eksperci OPZChI.

Mało osób decyduje się na szczepienie przeciw grypie

Głównym problemem w zapobieganiu zakażeniom grypą jest to, że w naszym kraju niewiele osób szczepi się przeciwko tej groźnej infekcji, mniej nawet niż przed pandemią. W minionym sezonie 2023/2024 zaszczepiło się zaledwie 5,5 proc. Polaków - o 2 punkty procentowe mniej niż w poprzednim sezonie. Nie pomogło nawet rozszerzenie refundacji szczepień przeciwko grypie.

Dla kogo bezpłatne szczepionki? Kto płaci tylko pół ceny?

Bezpłatne szczepionki przysługują wszystkim dzieciom, kobietom w ciąży i osobom powyżej 65. roku życia. Dorośli pomiędzy 18. a 64. rokiem życia, ponoszą tylko połowę kosztu szczepionki. Mimo to w poprzednim sezonie grypowym zrealizowanych zostało tylko około 2,1 mln szczepień.

Najczęściej chorują dzieci i zarażają nią rodziców i dziadków

Najczęściej na grypę i zakażenia grypopodobne chorują dzieci do 14. roku życia, będące głównym rezerwuarem wirusa grypy. Na tę grupę przypada u nas 45 proc. wszystkich zachorowań z tego powodu. Według prof. Teresy Jackowskiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i członka Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, gdyby udało się zaszczepić przeciw grypie tylko 20 proc. dzieci, liczba zachorowań w całej populacji spadłaby o połowę.



Od dzieci grypą zarażają się seniorzy, u których choroba ta ma cięższy przebieg i jest jedną z 10 najczęstszych przyczyn zgonów. Seniorzy są największa grupą w Polsce, która się szczepi przeciwko grypie. Wyszczepialność w tej populacji sięga u nas 20 proc. To wciąż jednak za mało. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w całym społeczeństwo przeciwko grypie powinno być zaszczepionych co najmniej 75 proc. osób oraz wszyscy seniorzy, u których nie ma przeciwskazań to takich szczepień.

Kiedy się szczepić? Jak się chronić przed grypą?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie informuje, że sezon epidemiczny grypy w Polsce trwa od października do maja, w tym szczyt zachorowań trwa od stycznia do marca. Szczepienie należy wykonać przed rozpoczęciem sezonu wzmożonych zachorowań, najlepiej już we wrześniu lub październiku. Czas wykształcenia odporności po szczepieniu trwa od 2 do 3 tygodni, w związku z tym szczepienia przeciw grypie zalecane są do końca grudnia, przed rozpoczęciem szczytu zachorowań.

To samo źródło informuje, że Najskuteczniejszą formą profilaktyki jest coroczne szczepienie ochronne. Szczepionki przeciw grypie są bezpieczne, nie wywołują grypy. Wszystkie dostępne szczepionki w Polsce są 4-walentne. A najprostszą metodą profilaktyki grypy jest higiena rąk. W sezonie epidemicznym grypy zaleca się unikanie skupisk ludzi, stosowanie dystansu społecznego.