Body leasing receptą na braki kadrowe i niedostatek finansów w sektorze publicznym. Jak to działa?

Body leasing umożliwia organizacjom z sektora publicznego elastyczne pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT bez konieczności zatrudniania ich na stałe. To ważne zwłaszcza dla sektora publicznego, który ma problemy z pozyskiwaniem wysokiej klasy specjalistów.

Model działania oparty na outsourcingu pozwala na sprawne realizowanie zadań przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad budżetem.

Firmom z sektora publicznego najmocniej doskwiera brak specjalistów IT

Sektor publiczny musi nieustannie stawiać czoła szybko zmieniającym się wymaganiom technologicznym. Instytucje coraz częściej korzystają z innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie i podnoszą jakość usług oferowanych obywatelom.

Problem stanowi jednak niedobór wykwalifikowanych specjalistów IT związany między innymi z ograniczonymi zasobami finansowymi.

W administracji państwowej rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne, jednak wiele jednostek zmaga się z niedoborem kadr o odpowiednich kompetencjach technicznych.

Rzeczowych informacji na ten temat dostarcza publikacja Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce. Podkreślono w niej, że brak dostępu do odpowiednich zasobów spowalnia rozwój e-administracji oraz innych projektów technologicznych.

Wyzwania stojące przed sektorem publicznym w Polsce obejmują konieczność interoperacyjności systemów, integracji danych na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także spełnienie standardów unijnych.

Jak wyjaśnia Anna Wójcik, HR Business Partner w Simplicity sp. z o.o., body leasing dostarcza instytucjom publicznym elastyczne rozwiązania, umożliwiając zatrudnianie ekspertów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do realizacji tych zadań.

Model outsourcingowy oferuje możliwość szybkiego pozyskania wykwalifikowanych pracowników bez potrzeby tworzenia nowych etatów, co jest szczególnie korzystne przy krótkotrwałych lub skomplikowanych projektach technologicznych.

– Instytucje publiczne otrzymują w ten sposób możliwość tymczasowego zatrudnienia specjalistów IT o odpowiednich kwalifikacjach, bez konieczności ponoszenia regularnych kosztów związanych z rekrutacją, zatrudnieniem oraz utrzymaniem pracowników – tłumaczy Anna Wójcik.

Przez brak pieniędzy opóźnia się cyfryzacja sektora publicznego

Jednym z najważniejszych wyzwań w realizacji projektów technologicznych w sektorze publicznym jest czas. Jak wynika ze wspomnianej wcześniej publikacji, podstawową barierą w rozwoju elektronicznej administracji w Polsce były i w dalszym ciągu są ograniczone zasoby finansowe.

Brak środków prowadził do opóźnienia wdrożenia nowych technologii. Na przykład w czasie, gdy przeciętny obywatel Unii Europejskiej miał dostęp do około 10 podstawowych usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną, dla przeciętnego Polaka były to zaledwie cztery usługi.

Ze względów finansowych instytucje publiczne przeważnie nie mogą sobie pozwolić na długotrwałe zatrudnienie sztabu specjalistów. Jednocześnie w tym sektorze najczęściej dostarczanymi usługami są procesy związane z uzyskiwaniem dokumentów tożsamości, rejestracją przedsiębiorstw czy składaniem deklaracji podatkowych.

Działania te są obarczone ogromną odpowiedzialnością, dlatego wdrożeniem muszą zająć się eksperci.

– Model body leasingu pozwala instytucjom publicznym uzyskać elastyczny dostęp do specjalistów o kwalifikacjach niezbędnych podczas realizacji wybranych projektów. Oznacza to, że organizacje mogą korzystać ze wsparcia ekspertów dokładnie, gdy tego potrzebują i dokładnie w zakresie jakiego oczekują, bez konieczności tworzenia nowych stanowisk pracy – tłumaczy ekspertka.

– W ten sposób sektor publiczny może szybko reagować na dynamiczne zmiany technologiczne i regulacyjne związane z koniecznością wdrażania kolejnych systemów. Body leasing pozwala więc zoptymalizować koszty obowiązkowych procedur przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. Rozwiązanie to jest również niezwykle przydatne w sytuacjach kryzysowych wymagających podjęcia natychmiastowego działania – dodaje Anna Wójcik.

Zewnętrzni eksperci podnoszą kompetencje pracowników, to dodatkowa zaleta body leasingu

Body leasing wspiera sektor publiczny w zakresie braków kadrowych oraz przyczynia się do rozwoju kompetencji wewnętrznych.

Współpraca z zewnętrznymi ekspertami umożliwia pracownikom administracji publicznej zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w kontekście dalszego wdrażania kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

Braki w edukacji informatycznej są jedną z głównych barier cyfryzacji. Wiele urzędów nie dysponuje strategią rozwoju technologicznego. W obliczu tych trudności body leasing staje się wartościowym uzupełnieniem w procesie podnoszenia kwalifikacji.

Zewnętrzni eksperci nie tylko dostarczają wiedzę oraz realizują technologiczne aspekty wdrożeń, ale również wprowadzają do zespołów wewnętrznych najlepsze praktyki i nowoczesne podejście do zarządzania projektami IT.

Dzięki temu administracja publiczna może skutecznie realizować bieżące projekty oraz budować kompetencje przydatne podczas dalszego rozwoju.