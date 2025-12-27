REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Środowisko » Emisje CO₂ to rosnący problem sektora budowlanego. Co musi zrobić branża, by realnie ograniczyć ślad węglowy?

Emisje CO₂ to rosnący problem sektora budowlanego. Co musi zrobić branża, by realnie ograniczyć ślad węglowy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 grudnia 2025, 06:04
budownictwo emisja co2 ślad węglowy
Budownictwo - emisja CO2, ślad węglowy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Budownictwo w dużym stopniu napędza kryzys klimatyczny — zużywa 32 proc. światowej energii i odpowiada za 34 proc. globalnych emisji CO₂. Jest jednym z najbardziej obciążających środowisko obszarów gospodarki. Tymczasem unijna dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że do 2030 roku standardem mają stać się budynki zeroemisyjne.

Budownictwo a emisja CO2

Sektor budowlany w dużym stopniu napędza kryzys klimatyczny — zużywa 32 proc. światowej energii i odpowiada za 34 proc. globalnych emisji CO₂.1 To sprawia, że jest jednym z najbardziej obciążających środowisko obszarów gospodarki. W najbliższych latach ta sytuacja będzie musiała się zmienić. Unijna dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że do 2030 roku standardem mają stać się budynki zeroemisyjne. Aby jednak cały sektor mógł przejść taką transformację, potrzebne są narzędzia i zasady, które zapewnią spójność działania, pełną przejrzystość oraz realne zachęty rynkowe wspierające inwestorów i firmy w podejmowaniu bardziej ekologicznych decyzji.

REKLAMA

REKLAMA

Choć wielokrotnie deklarowano zamiar ograniczenia emisji w budownictwie, fakty pokazują, że problem wciąż narasta. Dodatkowo, emisje „ukryte”, związane z produkcją materiałów budowlanych — takich jak cement, stal czy aluminium — stanowią znaczący udział w śladzie węglowym całego sektora.2 To pokazuje, że same deklaracje nie wystarczą — potrzeba skali, systemowych narzędzi i realnych bodźców, aby transformacja nie pozostała jedynie aspiracją. Bez aktywnego i skoordynowanego działania ze strony rządów i sektora prywatnego, dekarbonizacja budownictwa ryzykuje pozostaniem jedynie hasłem i nadal rosnącym problemem — a nie realnym scenariuszem.

Podstawy zmiany emisyjności sektora budowlanego

Problem wysokiej emisyjności sektora budowlanego musi być rozwiązany u samych fundamentów —poprzez stworzenie spójnych definicji, jasnych standardów i wspólnych zasad postępowania. To one wyznaczą kierunek, w którym branża powinna podążać, oraz pozwolą w przejrzysty sposób mierzyć postępy. Bez takiego uporządkowania rynek będzie działał chaotycznie, poruszając się po omacku. Zmiana nie przyjdzie sama, dlatego ustawodawcy powinni zapewnić jednolity język i ramy działania, które umożliwią branży realne ruszenie z miejsca.

Kluczowym filarem transformacji powinna być również transparentność. Obowiązek ujawniania danych dotyczących zużycia energii i jej pochodzenia pozwoli rzetelnie ocenić efektywność energetyczną budynków, ich ślad węglowy oraz postępy we wdrażaniu kolejnych etapów dekarbonizacji. Jednocześnie zwiększona przejrzystość może wzmacniać zaufanie pomiędzy uczestnikami rynku, wspierając te rozwiązania i praktyki, które realnie obniżają emisje i przybliżają sektor do celów klimatycznych.

REKLAMA

Standardy, które odmienią rynek budowlany

Podstawowe standardy, które są kluczowe do przekształcenia sektora budowlanego, zostały wskazane w raporcie Arup i WBCSD „Achieving net-zero buildings. Key actions for market transformation”. To publikacja, która kompleksowo przedstawia działania niezbędne do osiągnięcia budynków o zerowej emisji, wskazując zarówno konkretne cele, jak i kroki, jakie powinien podjąć rynek, aby transformacja była możliwa w praktyce. W raporcie podkreślono, że istotne będzie m.in. wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej i poziomu emisji. Takie standardy pozwalają jasno określić, poniżej jakiego poziomu emisyjności żaden budynek nie powinien funkcjonować, co daje branży wyraźne ramy działania i punkt odniesienia do oceny postępów. Dzięki temu specjaliści z branży mieliby jasność, jaki jest dolny próg emisyjności – poniżej którego żaden budynek nie powinien funkcjonować, ponieważ jego wpływ na środowisko byłby zbyt duży. Najlepszym miejscem do testowania takich rozwiązań jest sektor publiczny. Działania w tym obszarze pozwoliłyby wprowadzić nowe standardy w praktyce, jednocześnie dając sygnał i konkretne wzorce dla całego rynku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Równie ważne są mechanizmy, które zachęcają rynek do realnej zmiany, w tym przede wszystkim bodźce finansowe i regulacyjne. Dzięki nim inwestorzy i firmy byłyby motywowani do minimalizowania emisji CO₂, a rozwiązania niskoemisyjne stałyby się bardziej konkurencyjne. Przykładem może być powiązanie dostępu do kredytów, funduszy publicznych czy ulg podatkowych z faktycznym poziomem efektywności energetycznej i emisji budynków. Im bardziej energooszczędny i niskoemisyjny jest obiekt, tym niższe są jego koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko. W praktyce powinno to przekładać się na lepsze warunki finansowania i większą przewagę rynkową dla tych inwestycji, które rzeczywiście przyczyniają się do dekarbonizacji sektora.

Biorąc pod uwagę obecny poziom emisyjności sektora budowlanego, jego dekarbonizacja przestaje być odległą wizją i staje się pilną koniecznością. Rynek potrzebuje wyraźnego sygnału — klarownego, spójnego i mierzalnego — który pokaże, czym dokładnie jest budynek net-zero, jakie wymagania musi spełniać oraz jakie korzyści wiążą się z jego realizacją. Bez takiego punktu odniesienia trudno mówić o podejmowaniu świadomych inwestycji, budowaniu zaufania między uczestnikami rynku oraz efektywnym skalowaniu działań zmierzających do ograniczenia emisji.

1 https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/5f1246f5-f7a3-45f5-8caf-8d9a1b30b9e4/content

2 https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/5f1246f5-f7a3-45f5-8caf-8d9a1b30b9e4/content

Autorka: Anna Bąk, Lider Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w Arup Polska.

Źródło: Arup Polska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Jak w 2026 roku odzyskać koszty podatkowe ponad nowe limity ustawowe związane z emisją CO2? Klucz tkwi w odsetkach, a 100000 zł, 150000 zł i 225000 zł to wcale nie ostateczna bariera dla odliczeń w racie leasingu, bo raty działają na innych zasadach
Jak w 2026 roku odzyskać koszty podatkowe ponad nowe limity ustawowe związane z emisją CO2? Klucz tkwi w odsetkach, a 100000 zł, 150000 zł i 225000 zł to wcale nie ostateczna bariera dla odliczeń w racie leasingu, bo raty działają na innych zasadach
Nowa opłata za ogrzewanie dla Polaków i nowy bon energetyczny coraz bliżej. Czy świadczenie zrekompensuje opłaty za emisję CO2?
Nowa opłata za ogrzewanie dla Polaków i nowy bon energetyczny coraz bliżej. Czy świadczenie zrekompensuje opłaty za emisję CO2?
Ogrzewasz mieszkanie, dom - gazem, zapłacisz nowy podatek. Teraz do kosztów dojdzie nowa wysoka opłata - za emisję CO2, kto zapłaci i ile
Ogrzewasz mieszkanie, dom - gazem, zapłacisz nowy podatek. Teraz do kosztów dojdzie nowa wysoka opłata - za emisję CO2, kto zapłaci i ile
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Prezydent Nawrocki podpisał postanowienie - 350 żołnierzy Wojska Polskiego w misji za granicą
23 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki wyznacza na kolejne pół roku misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego poza granicami Polski. Do 350 żołnierzy i pracowników wojska będzie służyć na mocy postanowienia w pierwszej połowie 2026 roku. Ich zadaniem pozostaje walka z terroryzmem w ramach operacji międzynarodowych.
Karp prosto z wody czy filety? Połowa nabywców chce żywego
23 gru 2025

Coraz trudniej kupić żywego karpia, mimo że formalnie nie ma zakazu sprzedaży żywych ryb. Rybę prosto z wody można nabyć jedynie w stawach hodowlanych i specjalnych stoiskach na bazarach i targowiskach - powiedział prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" Zbigniew Szczepański.
Uwaga na oblodzenie. IMGW ostrzega
23 gru 2025

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla części woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Święta to jedno z bardziej stresujących wydarzeń. "Nie zaglądajmy ludziom do talerzy, do portfeli ani do łóżka"
23 gru 2025

Święta to jedno z bardziej stresujących wydarzeń. Dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, żeby zneutralizować negatywne emocje, wyjaśniła w rozmowie z PAP dr Marta Kucharska-Hauk, adiunktka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

REKLAMA

Poczta Polska dostarczy wszystkim „Poradnik bezpieczeństwa” autorstwa MON, MSWiA i RCB. Mieszkańcy wschodnich województw otrzymają do 15 stycznia 2026 r.
22 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Poczta Polska SA poinformowała, że podpisała umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na dostarczenie "Poradnika bezpieczeństwa" do wszystkich mieszkańców kraju. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości obywateli w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia. Dystrybucja pakietów już się rozpoczęła w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, a mieszkańcy kolejnych będą systematycznie otrzymywali pakiety po Świętach Bożego Narodzenia oraz na początku stycznia 2026 r.
Od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością
22 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków.
Emisje CO₂ to rosnący problem sektora budowlanego. Co musi zrobić branża, by realnie ograniczyć ślad węglowy?
27 gru 2025

Budownictwo w dużym stopniu napędza kryzys klimatyczny — zużywa 32 proc. światowej energii i odpowiada za 34 proc. globalnych emisji CO₂. Jest jednym z najbardziej obciążających środowisko obszarów gospodarki. Tymczasem unijna dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że do 2030 roku standardem mają stać się budynki zeroemisyjne.
W Boże Narodzenie wyrzucamy najwięcej jedzenia. Rocznie w śmieciach ląduje żywność o wartości 2-3 tys. zł
21 gru 2025

Jedno gospodarstwo domowe wyrzuca 165 kg żywności rocznie; to ok. 67 kg w przeliczeniu na mieszkańca - wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Zdaniem IOŚ, święta Bożego Narodzenia to okres największej nadprodukcji żywności w polskich domach.

REKLAMA

Pierwszy dzień zimy. Kiedy wypada astronomiczna i kalendarzowa zima w 2025 r.?
20 gru 2025

Zima 2025. Kiedy przypada pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej zimy? Kiedy jest najkrótszy dzień w roku? Czym jest zima meteorologiczna?  
Najkrótszy dzień w roku. Kiedy wypada? Kiedy jest przesilenie zimowe?
20 gru 2025

Kiedy w tym roku wypada najkrótszy dzień w roku? Ile będzie trwałą najdłuższa noc? Kiedy wypada kalendarzowa i astronomiczna zima?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA