Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Boże Narodzenie 2025. Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe dla każdego. Tradycyjne, firmowe, nietypowe, w różnych językach

Boże Narodzenie 2025. Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe dla każdego. Tradycyjne, firmowe, nietypowe, w różnych językach

19 grudnia 2025, 13:18
życzenia świąteczne święta Boże narodzenie sms
życzenia świąteczne święta Boże narodzenie sms
Shutterstock

Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe. Tradycyjne, nietypowe, biznesowe, humorystyczne, przez Facebooka czy pocztą. Każdego roku o tej samej porze wysyłamy do bliskich, znajomych i współpracowników życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Nie masz pomysłu na tegoroczne życzenia? Zobacz nasze propozycje!

Życzenia bożonarodzeniowe dla każdego

Te standardowe życzenia możesz wysłać zarówno do rodziny, znajomego jak i współpracownika. Chociaż proste to przekazują to, co najważniejsze. Sprawdzą się zarówno na kartce świątecznej jak i wysłane za pośrednictwem mediów społecznościowych czy przez SMS.

Zdrowych, spokojnych i śnieżnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz szampańskiej sylwestrowej zabawy i wielu szczęśliwych chwil w nadchodzącym 2025 roku.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, 
Że każdy wszystko usłyszy: 
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające, 
A wszędzie to ufne czekanie? 
Czekajmy — dziś cud się stanie.

Radosnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia, niezapomnianej sylwestrowej zabawy oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku!

W ten niezwykły wigilijny czas składam życzenia spokojnych Świąt, aby były czasem radości i odpoczynku. I aby ten nadchodzący nowy rok obfitował w same szczęśliwe wydarzenia.

Spokojnych, ale zarazem pełnych radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2025 roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Ci, aby nie tylko świątecznie dni, ale również każde kolejne były przepełnione nadzieją, spokojem i radością, a nadchodzący nowy rok był pełen obfitości.

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,
przyjmij gorące me życzenia,
niech się Ci spełnią wszystkie marzenia!

Białych, radosnych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego grona, przysmaków na stole, wymarzonych prezentów, wyjątkowego Sylwestra i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku.

Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Życzenia bożonarodzeniowe firmowe i dla biznesu

Poniższe życzenia doskonale sprawdzą się, gdy chcemy, aby były nieco bardziej formalne. Skieruj je do współpracowników, klientów czy szefa.

Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia
będą przepełnione radością i skłaniają do refleksji
nad planami na 2025 rok.
Życzymy wszystkim satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym Klientom i Partnerom niezwykłych wrażeń, wspaniałych i niezapomnianych chwil oraz nowych możliwości w nadchodzącym roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy naszym Pracownikom  życzenia spokoju, wielu ciepłych chwil w rodzinnym gronie, zasłużonego odpoczynku i pomyślności w nadchodzących roku. Dziękujemy za wspólnie spędzony mijający rok.

Pięknych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze, zasłużonego wytchnienia oraz pomyślności i sukcesów w nowym roku.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
wraz z serdecznymi podziękowaniami
za dotychczasową współpracę.

Nietypowe życzenia bożonarodzeniowe

Wierszyki, życzenia humorystyczne - nietypowe życzenia bożonarodzeniowe na pewno ucieszą znajomego. Sympatycznym gestem będzie wplecenie w standardowe życzenia czegoś indywidualnego, osobistego, tak, aby odbiorca wiedział, że skierowane są tylko do niego.

Wesołych Świąt 
Zielonej choinki 
Pysznego jedzenia 
I szczęśliwej rodzinki 
Sylwestra do świtu 
i Nowego Roku bez kredytu.

Idą święta, słychać gości, 
Wydłub z karpia wszystkie ości,
Powyjadaj z barszczu uszy. 
A gdy Cię za bardzo suszy, 
Siądź wygodnie z kubkiem wina, 
I obejrzyj dziś Kevina.

Ile ozdób na choince,
ile kartek leży w skrzynce,
ile potraw jest na stole,
ile siana masz w stodole,
ile spadło w górach śniegu,
ile czasu spędzasz w biegu.
Tyle w święta miej radości,
dobra, ciepła i miłości.

Życzenia świąteczne w różnych językach 

Masz rodzinę lub przyjaciół z zagranicy? Ne pewno będzie im bardzo miło, gdy dostaną życzenia w swoim ojczystym języku. Przykładowe życzenia Wesołych Świąt w rożnych językach:

З Різдвом Христовим (czyt. Z Rizdwom Khrystowym) – język ukraiński
Merry Christmas – język angielski
Buon Natale – język włoski
¡Feliz Navidad! – język hiszpański
Frohe Weihnachten – język niemiecki  
God jul – język norweski
Veselé Vánoce – język czeski
Joyeux Noël – język francuski 
Gajan Kristnaskon – język esperanto

Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2025

Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe będą idealne dla bliskich. Poniżej znajdziesz te religijne oraz bardziej uniwersalne.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa bożego  w każdym dniu nadchodzącego roku.

Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszych wiary,
chcemy złożyć Wam życzenia,
z dniem Bożego Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność,
w nadchodzącym Nowy Roku.

Aby te Święta były radosne, przepełnione miłością i spokojem, a nadchodzący nowy rok przyniósł to, co najlepsze.

Zdrowia, spokoju, miłości i radości z okazji świąt Bożego Narodzenia, wspaniałej sylwestrowej zabawy oraz pomyślności i wielu szczęśliwych chwil w 2025 r.

Niech miłość, pokój i szczęście będą z Wami w te zbliżające się święta Bożego Narodzenia i przez cały 2025 r.

Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz samych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym nowym roku.

Staropolskim obyczajem,
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia
Przy tej pięknej sposobności
I my życzym Wam radości,
Aby wszystkim się darzyło,
Z roku na rok lepiej było.

Wiary, która może przenosić góry,
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,
Miłości, która jest światłem życia.
Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Z okazji Bożego Narodzenia,
Składam Wam serdeczne życzenia.
Niech Wam święta miłe będą,
Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.
Z wigilią tuż po zmroku,
I w radosnym Nowym Roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i początku Nowego Roku pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! radość, pokój, nadzieję i miłość. i spełnienia marzeń!

Kalendarz 2026

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: INFOR
Autopromocja

