Boże Narodzenie 2025. Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe dla każdego. Tradycyjne, firmowe, nietypowe, w różnych językach
Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe. Tradycyjne, nietypowe, biznesowe, humorystyczne, przez Facebooka czy pocztą. Każdego roku o tej samej porze wysyłamy do bliskich, znajomych i współpracowników życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Nie masz pomysłu na tegoroczne życzenia? Zobacz nasze propozycje!
- Życzenia bożonarodzeniowe dla każdego
- Życzenia bożonarodzeniowe firmowe i dla biznesu
- Nietypowe życzenia bożonarodzeniowe
- Życzenia świąteczne w różnych językach
- Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2025
Życzenia bożonarodzeniowe dla każdego
Te standardowe życzenia możesz wysłać zarówno do rodziny, znajomego jak i współpracownika. Chociaż proste to przekazują to, co najważniejsze. Sprawdzą się zarówno na kartce świątecznej jak i wysłane za pośrednictwem mediów społecznościowych czy przez SMS.
Zdrowych, spokojnych i śnieżnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz szampańskiej sylwestrowej zabawy i wielu szczęśliwych chwil w nadchodzącym 2025 roku.
Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie?
Czekajmy — dziś cud się stanie.
Radosnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia, niezapomnianej sylwestrowej zabawy oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku!
W ten niezwykły wigilijny czas składam życzenia spokojnych Świąt, aby były czasem radości i odpoczynku. I aby ten nadchodzący nowy rok obfitował w same szczęśliwe wydarzenia.
Spokojnych, ale zarazem pełnych radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2025 roku.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Ci, aby nie tylko świątecznie dni, ale również każde kolejne były przepełnione nadzieją, spokojem i radością, a nadchodzący nowy rok był pełen obfitości.
Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,
przyjmij gorące me życzenia,
niech się Ci spełnią wszystkie marzenia!
Białych, radosnych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego grona, przysmaków na stole, wymarzonych prezentów, wyjątkowego Sylwestra i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku.
Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Życzenia bożonarodzeniowe firmowe i dla biznesu
Poniższe życzenia doskonale sprawdzą się, gdy chcemy, aby były nieco bardziej formalne. Skieruj je do współpracowników, klientów czy szefa.
Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia
będą przepełnione radością i skłaniają do refleksji
nad planami na 2025 rok.
Życzymy wszystkim satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym Klientom i Partnerom niezwykłych wrażeń, wspaniałych i niezapomnianych chwil oraz nowych możliwości w nadchodzącym roku.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy naszym Pracownikom życzenia spokoju, wielu ciepłych chwil w rodzinnym gronie, zasłużonego odpoczynku i pomyślności w nadchodzących roku. Dziękujemy za wspólnie spędzony mijający rok.
Pięknych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze, zasłużonego wytchnienia oraz pomyślności i sukcesów w nowym roku.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
wraz z serdecznymi podziękowaniami
za dotychczasową współpracę.
Nietypowe życzenia bożonarodzeniowe
Wierszyki, życzenia humorystyczne - nietypowe życzenia bożonarodzeniowe na pewno ucieszą znajomego. Sympatycznym gestem będzie wplecenie w standardowe życzenia czegoś indywidualnego, osobistego, tak, aby odbiorca wiedział, że skierowane są tylko do niego.
Wesołych Świąt
Zielonej choinki
Pysznego jedzenia
I szczęśliwej rodzinki
Sylwestra do świtu
i Nowego Roku bez kredytu.
Idą święta, słychać gości,
Wydłub z karpia wszystkie ości,
Powyjadaj z barszczu uszy.
A gdy Cię za bardzo suszy,
Siądź wygodnie z kubkiem wina,
I obejrzyj dziś Kevina.
Ile ozdób na choince,
ile kartek leży w skrzynce,
ile potraw jest na stole,
ile siana masz w stodole,
ile spadło w górach śniegu,
ile czasu spędzasz w biegu.
Tyle w święta miej radości,
dobra, ciepła i miłości.
Życzenia świąteczne w różnych językach
Masz rodzinę lub przyjaciół z zagranicy? Ne pewno będzie im bardzo miło, gdy dostaną życzenia w swoim ojczystym języku. Przykładowe życzenia Wesołych Świąt w rożnych językach:
З Різдвом Христовим (czyt. Z Rizdwom Khrystowym) – język ukraiński
Merry Christmas – język angielski
Buon Natale – język włoski
¡Feliz Navidad! – język hiszpański
Frohe Weihnachten – język niemiecki
God jul – język norweski
Veselé Vánoce – język czeski
Joyeux Noël – język francuski
Gajan Kristnaskon – język esperanto
Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2025
Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe będą idealne dla bliskich. Poniżej znajdziesz te religijne oraz bardziej uniwersalne.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa bożego w każdym dniu nadchodzącego roku.
Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszych wiary,
chcemy złożyć Wam życzenia,
z dniem Bożego Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność,
w nadchodzącym Nowy Roku.
Aby te Święta były radosne, przepełnione miłością i spokojem, a nadchodzący nowy rok przyniósł to, co najlepsze.
Zdrowia, spokoju, miłości i radości z okazji świąt Bożego Narodzenia, wspaniałej sylwestrowej zabawy oraz pomyślności i wielu szczęśliwych chwil w 2025 r.
Niech miłość, pokój i szczęście będą z Wami w te zbliżające się święta Bożego Narodzenia i przez cały 2025 r.
Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz samych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym nowym roku.
Staropolskim obyczajem,
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia
Przy tej pięknej sposobności
I my życzym Wam radości,
Aby wszystkim się darzyło,
Z roku na rok lepiej było.
Wiary, która może przenosić góry,
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,
Miłości, która jest światłem życia.
Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Z okazji Bożego Narodzenia,
Składam Wam serdeczne życzenia.
Niech Wam święta miłe będą,
Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.
Z wigilią tuż po zmroku,
I w radosnym Nowym Roku.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i początku Nowego Roku pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! radość, pokój, nadzieję i miłość. i spełnienia marzeń!
