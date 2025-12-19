Boże Narodzenie 2025. Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe dla każdego. Tradycyjne, firmowe, nietypowe, w różnych językach

Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe. Tradycyjne, nietypowe, biznesowe, humorystyczne, przez Facebooka czy pocztą. Każdego roku o tej samej porze wysyłamy do bliskich, znajomych i współpracowników życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Nie masz pomysłu na tegoroczne życzenia? Zobacz nasze propozycje!

Życzenia bożonarodzeniowe dla każdego

Te standardowe życzenia możesz wysłać zarówno do rodziny, znajomego jak i współpracownika. Chociaż proste to przekazują to, co najważniejsze. Sprawdzą się zarówno na kartce świątecznej jak i wysłane za pośrednictwem mediów społecznościowych czy przez SMS.

Zdrowych, spokojnych i śnieżnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz szampańskiej sylwestrowej zabawy i wielu szczęśliwych chwil w nadchodzącym 2025 roku.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

Że każdy wszystko usłyszy:

I sanie w obłokach mknące,

I gwiazdy na dach spadające,

A wszędzie to ufne czekanie?

Czekajmy — dziś cud się stanie.

Radosnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia, niezapomnianej sylwestrowej zabawy oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku!

W ten niezwykły wigilijny czas składam życzenia spokojnych Świąt, aby były czasem radości i odpoczynku. I aby ten nadchodzący nowy rok obfitował w same szczęśliwe wydarzenia.

Spokojnych, ale zarazem pełnych radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2025 roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Ci, aby nie tylko świątecznie dni, ale również każde kolejne były przepełnione nadzieją, spokojem i radością, a nadchodzący nowy rok był pełen obfitości.

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,

gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,

przyjmij gorące me życzenia,

niech się Ci spełnią wszystkie marzenia!

Białych, radosnych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego grona, przysmaków na stole, wymarzonych prezentów, wyjątkowego Sylwestra i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku.

Piękna jest radość w Święta,

Ciepłe są myśli o bliskich,

Niech pokój, miłość i szczęście

Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Życzenia bożonarodzeniowe firmowe i dla biznesu

Poniższe życzenia doskonale sprawdzą się, gdy chcemy, aby były nieco bardziej formalne. Skieruj je do współpracowników, klientów czy szefa.

Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia

będą przepełnione radością i skłaniają do refleksji

nad planami na 2025 rok.

Życzymy wszystkim satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym Klientom i Partnerom niezwykłych wrażeń, wspaniałych i niezapomnianych chwil oraz nowych możliwości w nadchodzącym roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy naszym Pracownikom życzenia spokoju, wielu ciepłych chwil w rodzinnym gronie, zasłużonego odpoczynku i pomyślności w nadchodzących roku. Dziękujemy za wspólnie spędzony mijający rok.

Pięknych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze, zasłużonego wytchnienia oraz pomyślności i sukcesów w nowym roku.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym Roku

wraz z serdecznymi podziękowaniami

za dotychczasową współpracę.

Nietypowe życzenia bożonarodzeniowe

Wierszyki, życzenia humorystyczne - nietypowe życzenia bożonarodzeniowe na pewno ucieszą znajomego. Sympatycznym gestem będzie wplecenie w standardowe życzenia czegoś indywidualnego, osobistego, tak, aby odbiorca wiedział, że skierowane są tylko do niego.

Wesołych Świąt

Zielonej choinki

Pysznego jedzenia

I szczęśliwej rodzinki

Sylwestra do świtu

i Nowego Roku bez kredytu.

Idą święta, słychać gości,

Wydłub z karpia wszystkie ości,

Powyjadaj z barszczu uszy.

A gdy Cię za bardzo suszy,

Siądź wygodnie z kubkiem wina,

I obejrzyj dziś Kevina.

Ile ozdób na choince,

ile kartek leży w skrzynce,

ile potraw jest na stole,

ile siana masz w stodole,

ile spadło w górach śniegu,

ile czasu spędzasz w biegu.

Tyle w święta miej radości,

dobra, ciepła i miłości.

Życzenia świąteczne w różnych językach

Masz rodzinę lub przyjaciół z zagranicy? Ne pewno będzie im bardzo miło, gdy dostaną życzenia w swoim ojczystym języku. Przykładowe życzenia Wesołych Świąt w rożnych językach:

З Різдвом Христовим (czyt. Z Rizdwom Khrystowym) – język ukraiński

Merry Christmas – język angielski

Buon Natale – język włoski

¡Feliz Navidad! – język hiszpański

Frohe Weihnachten – język niemiecki

God jul – język norweski

Veselé Vánoce – język czeski

Joyeux Noël – język francuski

Gajan Kristnaskon – język esperanto

Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2025

Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe będą idealne dla bliskich. Poniżej znajdziesz te religijne oraz bardziej uniwersalne.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa bożego w każdym dniu nadchodzącego roku.

Jak obyczaj każe stary,

według ojców naszych wiary,

chcemy złożyć Wam życzenia,

z dniem Bożego Narodzenia.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,

która wschodzi tuż po zmroku,

da Wam szczęście i pomyślność,

w nadchodzącym Nowy Roku.

Aby te Święta były radosne, przepełnione miłością i spokojem, a nadchodzący nowy rok przyniósł to, co najlepsze.

Zdrowia, spokoju, miłości i radości z okazji świąt Bożego Narodzenia, wspaniałej sylwestrowej zabawy oraz pomyślności i wielu szczęśliwych chwil w 2025 r.

Niech miłość, pokój i szczęście będą z Wami w te zbliżające się święta Bożego Narodzenia i przez cały 2025 r.

Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz samych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym nowym roku.

Staropolskim obyczajem,

Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia

Przy tej pięknej sposobności

I my życzym Wam radości,

Aby wszystkim się darzyło,

Z roku na rok lepiej było.

Wiary, która może przenosić góry,

Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,

Miłości, która jest światłem życia.

Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Z okazji Bożego Narodzenia,

Składam Wam serdeczne życzenia.

Niech Wam święta miłe będą,

Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.

Z wigilią tuż po zmroku,

I w radosnym Nowym Roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i początku Nowego Roku pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! radość, pokój, nadzieję i miłość. i spełnienia marzeń!

