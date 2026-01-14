Łódzkie stawia na ekologię: miliony złotych dla samorządów na zielone projekty

Ponad 660 mln zł znalazło się w tegorocznym budżecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. O tym, jakie wsparcie dla ekologicznych projektów będą mogły uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, mówiono w środę podczas Zielonego Forum Możliwości - Inwestycje.

Podczas briefingu poprzedzającego Forum z udziałem około 100 samorządowców z woj. łódzkiego wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska zwracała uwagę na kluczową rolę samorządów, które na co dzień dbają o komfort życia mieszkańców. - Samorządy dbają o inwestycje, dzięki którym żyje nam się coraz lepiej, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. I my jako rząd, ale też jako wojewódzkie fundusze ochrony środowiska wspieramy je w tych działaniach finansowo w ramach konkretnych programów, wartych miliony, a nawet miliardy złotych - zaznaczyła.

Programy wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Na spotkaniu Sowińska przedstawiała programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, m.in. dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych. Wyjaśniła, że na dwa programy, skierowane do dużych i średnich miast, skupiające się na gospodarce wodami opadowymi, zarezerwowano łącznie 1 mld złotych.

- Są również programy na infrastrukturę wodno-ściekową, np. taki, w którego budżecie jest 720 mln zł dla tych samorządów, które jeszcze nie dostosowały się do nowej dyrektywy ściekowej. Pomagamy im w tym poprzez dotacje, a także pożyczki. Dostępne są również programy edukacyjne, np. program edukacji klimatycznej i środowiskowej, który jest przeznaczony zarówno dla samorządów, jak i dla organizacji pozarządowych. Jego budżet wynosi 30 mln zł - dodała wiceminister.

Z kolei prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Piotr Kopek zaznaczył, że już ubiegłoroczny budżet łódzkiego WFOŚiGW był rekordowy i wynosił ponad 464 mln zł, natomiast w 2026 r. będzie on jeszcze wyższy i przekroczy 660 mln zł.

Budżet i przeznaczenie środków na kluczowe programy

- Staramy się, aby nasze wojewódzkie programy nie zazębiały się zbytnio z programami narodowymi, tak aby ta oferta była pełniejsza i bardziej różnorodna. (...) Będziemy kontynuować te programy, które są najpowszechniejsze, czyli racjonalizacja zużycia energii, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej. Wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom samorządowców zgłaszanym przez ostatnie miesiące, a dotyczącym wsparcia finansowego innego, aniżeli tylko i wyłącznie pożyczka w gospodarce wodnej, a konkretnie w modernizacji czy też budowie stacji uzdatniania wody, które to obiekty w dzisiejszych czasach mają strategiczne znaczenie - podkreślił prezes łódzkiego WFOŚiGW.

Szczególne wsparcie zostanie skierowane do jednostek samorządu i służb ratowniczych - w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na zagrożenia. Równolegle planowane są inwestycje w gospodarkę wodną, retencję i ochronę powietrza, związane ze zmianami klimatu - na dotacje w tym obszarze zarezerwowano ponad 333 mln zł; tyle samo na pożyczki.

Program ochrony powietrza Eko Latarnia

Na popularny program ochrony powietrza Eko Latarnia, dotyczący poprawy efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego, łódzki WFOŚiGW przeznaczy w tym roku 30 mln zł; na termomodernizację budynków wielorodzinnych - 30 mln zł, na gospodarkę wodno-ściekową - 30 mln zł; na retencję - 54 mln zł; na tworzenie terenów zielonych i odbetonowanie - 16 mln zł; na rewaloryzacje zabytkowych parków województwa - 15 mln zł.