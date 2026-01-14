REKLAMA

Rozwój południowego Gdańska i sześć nowych przystanków PKM Południe. Umowa na opracowanie Masterplanu Gdańsk Nowe Południe podpisana

Rozwój południowego Gdańska i sześć nowych przystanków PKM Południe. Umowa na opracowanie Masterplanu Gdańsk Nowe Południe podpisana

14 stycznia 2026, 13:22
Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM), Gdańsk
Rozwój południowego Gdańska i sześć nowych przystanków PKM Południe. Umowa na opracowanie Masterplanu Gdańsk Nowe Południe podpisana
Shutterstock

W dniu 14 stycznia 2026 r. podpisano umowę na opracowanie Masterplanu Gdańsk Nowe Południe – strategicznego dokumentu, który wyznaczy ramy rozwoju południowej części miasta wzdłuż planowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe (PKM Południe). Masterplan przygotuje polsko-holenderskie konsorcjum A2P2 architecture & planning z Gdańska oraz KCAP B.V. z Rotterdamu.

W wydarzeniu uczestniczyli: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, Piotr Grzelak – zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki, Sławomir Kosakowski – Prezes Agencji Rozwoju Pomorza, Paweł Orłowski – Prezes InvestGDA oraz Michał Jamroż – kierownik projektu InvestGDA/ARP, a także przedstawiciele wykonawcy, w tym: Monika Arczyńska z A2P2 oraz Jeroen Dirckx, partner w KCAP.

Projekt o skali nowej dzielnicy

Masterplan obejmie obszar rozwijający się wzdłuż nowej linii kolejowej i ma stać się narzędziem porządkującym dalszy rozwój jednej z najszybciej rosnących części Gdańska. Dokument określi zasady zagospodarowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i zrównoważony tak, aby rozwój mieszkaniowy, usługi publiczne, przestrzenie wspólne oraz układ transportowy powstawały jako spójna całość, a nie jako suma niepowiązanych decyzji.

PKM Południe to kręgosłup przyszłego rozwoju tej części metropolii – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. – Masterplan ma sprawić, że impuls inwestycyjny związany z koleją przełoży się na trwałą jakość przestrzeni i lepszą dostępność usług nie tylko dla jednej dzielnicy, ale dla całego regionu.

– Gdańsk Południe to dziś miejsce, w którym mieszka bardzo wielu Gdańszczan – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska. – Budowa PKM Południe to szansa, żeby równolegle podnieść jakość codziennego życia – lepiej skomunikować dzielnice, uporządkować przestrzeń i wzmocnić dostęp do usług oraz zieleni. Masterplan ma nam dać jasne priorytety i plan działań na lata.

18 miesięcy prac i trzy etapy

Podpisanie umowy formalnie rozpoczyna 18-miesięczny proces prac planistycznych, analitycznych i konsultacyjnych.

– To moment przejścia od przygotowań do realnej pracy – mówi Michał Jamroż, kierownik projektu w InvestGDA/ARP. – Robimy rzecz w naszym kraju wyjątkową: planujemy rozwój dużego obszaru „od razu z koleją” – łącząc decyzje przestrzenne, transportowe, społeczne i inwestycyjne w jednym procesie. To podejście ma uchronić nas przed kosztownym „gonieniem” infrastruktury za zabudową.

Proces przygotowania masterplanu podzielono na trzy komplementarne etapy:

Etap I – diagnoza i scenariusze rozwojowe

Zespół przeanalizuje obecną sytuację Gdańska Południe oraz uwarunkowania planowanej linii PKM Południe. Powstanie bilans „tego, co jest” oraz ramowy zarys tego, co i gdzie może powstać – w tym potrzeby w zakresie usług publicznych (m.in. edukacja, opieka, zdrowie), zieleni i układu transportowego.

Etap II – koncepcja urbanistyczna obszarów wokół przystanków

Na podstawie analiz powstaną konkretne koncepcje rozwoju dla terenów w bliższym i dalszym sąsiedztwie przystanków PKM Południe. Etap obejmie m.in. układ funkcji (mieszkania, usługi, miejsca pracy), zasady kształtowania przestrzeni oraz powiązania piesze, rowerowe i transportowe między dzielnicami a przystankami.

Etap III – projekty przestrzeni publicznych przy wybranych przystankach

Ostatni etap to przełożenie założeń masterplanu na bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe w wybranych lokalizacjach: koncepcje i projekty przestrzeni publicznych (ulice, place, parki) oraz ich spójności i działania w praktyce.

Nowa linia PKM tworzy szansę, by już na etapie planowania nadać tej części miasta spójną strukturę z dobrze zaprojektowanymi przestrzeniami publicznymi, dostępem do usług i logicznym układem komunikacyjnym. Masterplan będzie podstawą do odpowiedzialnych decyzji na lata – mówi Paweł Orłowski, Prezes InvestGDA.

Partnerstwo miasta i regionu oraz konsultacje

Masterplan powstaje w ramach partnerstwa InvestGDA (spółki Miasta Gdańska) oraz Agencji Rozwoju Pomorza (instytucji Samorządu Województwa Pomorskiego). Taki model współpracy pozwala połączyć perspektywę lokalną z celami rozwoju metropolitalnego i regionalnego.

Istotnym elementem prac będą konsultacje społeczne, prowadzone na kilku etapach, z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji lokalnych.

Skala tego projektu wykracza poza granice jednej gminy – podkreśla Sławomir Kosakowski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza. – PKM Południe i towarzyszący jej rozwój przestrzenny mają znaczenie dla mobilności i konkurencyjności całej metropolii. Masterplan ma zapewnić spójność rozwoju z celami strategicznymi województwa i wzmacniać potencjał regionu w długiej perspektywie.

Doświadczenie wykonawców

Za opracowanie dokumentu odpowiada konsorcjum łączące lokalną znajomość uwarunkowań z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji dużych projektów urbanistycznych. A2P2 architecture & planning (Gdańsk) specjalizuje się w masterplanach, przestrzeniach publicznych i procesach partycypacyjnych. KCAP B.V. (Rotterdam/Zurych/Paryż) należy do najbardziej rozpoznawalnych europejskich pracowni urbanistycznych; w swoim portfolio ma m.in. współautorstwo masterplanu jednego z największych waterfrontów w Europie – HafenCity w Hamburgu.

– To dla nas szczególnie ważny projekt, którego realizacja pozwoli na uzyskanie w Gdańsku Południe nie tylko pełnego programu miejskich usług, niezbędnego do wygodnego, codziennego życia, ale i czytelnej, spójnej struktury urbanistycznej – mówi Monika Arczyńska, z A2P2.

Wnosimy doświadczenie z projektów o dużej skali i wysokich wymaganiach jakościowych. Chcemy, by masterplan był nie tylko dokumentem, ale praktycznym narzędziem decyzji inwestycyjnych – dodaje Jeroen Dirckx, partner w KCAP.

Gdańsk Nowe Południe. 6 nowych przystanków PKM Południe

Gdańsk Nowe Południe to projekt, którego celem jest opracowanie masterplanu: dokumentu, który określi ramy rozwoju południowej części Gdańska, rosnącej wzdłuż nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM Południe). Ma on umożliwić harmonijny, celowy rozwój znaczącej części południowego Gdańska. To obszar o powierzchni 165 ha, położony pomiędzy ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku a miejscowością Kowale.
Wzdłuż tego odcinka planowanych jest sześć przystanków kolejowych: Gdańsk Oruńskie Przedmieście, Gdańsk Chełm, Gdańsk Orunia Górna, Gdańsk Maćkowy, Gdańsk Łostowice, Gdańsk Kowale. Wokół linii powstaną m.in. drogi, zabudowa mieszkaniowa, biura, parki. Szczegółowe lokalizacje i proporcje tych elementów określi masterplan.

Masterplan stworzy polsko-holenderskie konsorcjum (A2P2 architecture & planning z Gdańska oraz KCAP B.V. z Rotterdamu) z doświadczeniem w budowie podobnych założeń, przy współpracy różnych grup interesariuszy: m.in. mieszkańców, biznesu, organizacji pozarządowych. W ramach zadania przewidziane są dwie fazy intensywnych konsultacji społecznych, które pozwolą na zebranie wniosków i potrzeb.

Dokument ma powstać w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy i będzie zawierał wytyczne dla przyszłych inwestorów.

Za realizację projektu odpowiadają wspólnie dwie instytucje: InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego), spółka należąca do Miasta Gdańska oraz Agencja Rozwoju Pomorza (APR), spółka Samorządu Województwa Pomorskiego. Taki model partnerstwa, łączący poziom miejski i wojewódzki, zapewnia uwzględnienie lokalnych potrzeb mieszkańców południowych dzielnic oraz szerszych celów rozwoju regionu metropolitalnego.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
