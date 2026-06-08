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Gdzie wyrzucić torebkę po herbacie i fusy po kawie? Wątpliwości są uzasadnione

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08 czerwca 2026, 09:46
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić torebki po herbacie
Gdzie wyrzucić torebkę po herbacie i fusy po kawie?
Shutterstock

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Właściwa segregacja odpadów często sprawia wiele trudności. Niektóre śmieci nasuwają wątpliwości, gdzie powinny trafić. Jednym z nich jest torebka po herbacie. Gdzie ją wyrzucić, aby nie narazić się na podwyżkę opłaty za wywóz śmieci? Do którego kosza wrzucić fusy po kawie?

Gdzie wyrzucić torebkę po herbacie?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, tak jak nie ma jednego rodzaju torebek na herbatę. Jeśli kupiona herbata pakowana jest w całości w biodegradowalne opakowania, wyrzucamy ją do kosza brązowego na bioodpady lub do kompostownika. Materiały naturalne to np. bawełna, muślin czy PLA. Warto zwrócić uwagę, czy nie ma metalowych zszywek. Producent często umieszcza informację na opakowaniu o biodegradowalności torebek herbaty.

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gdzie wyrzucić torebki po herbacie bioodpady

Gdzie wyrzucić torebki po herbacie? Bioodpady

Shutterstock

Gdy torebka zawiera różne elementy, np. metalowe zszywki, plastikowe siateczki (np. nylonowe, poliestrowe, są przezroczyste, często w kształcie piramidki - mogą pod wpływem wrzątku uwalniać mikroplastik), powinna trafić do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić fusy po kawie i herbacie?

Drugą formą herbaty jaką można pić są liście do zaparzania. Do przyrządzenia naparu używa się specjalnych nakładek, zaparzaczy lub wrzuca liście bezpośrednio do imbryka. Odpadem w tym przypadku są czyste liście roślinne, dlatego wyrzucamy je do kompostownika lub brązowego worku na bioodpady. Podobnie jest z fusami po kawie - to również naturalny odpad, który wyrzucamy do bio. Warto jednak wykorzystać je do nawożenia ziemii ogrodowej, szczególnie pod roślinami preferującymi kwaśną glebę, jak hortensje czy borówki.

gdzie wyrzucić fusy po kawie nawóz dla roślin

Gdzie wyrzucić fusy po kawie? Nawóz dla roślin

Shutterstock

Gdzie wyrzucić filtry do kawy?

Jednorazowe, papierowe filtry do kawy wykonywane są z naturalnych tworzyw - zwykle celulozy drzewnej, czasami z dodatkiem włókien pochodzenia roślinnego. Takie filtry można spokojnie wyrzucać do bioodpadów.

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gdzie wyrzucić filtry po kawie

Gdzie wyrzucić filtry po kawie?

Shutterstock

Gdzie wyrzucić filtry do wody (używane do dzbanków na wodę)?

W skład filtrów do wody wchodzi węgiel aktywny i żywica, dlatego powinny trafić do odpadów zmieszanych. Swoim składem zanieczyszczają odpady segregowane.

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Źródło: INFOR
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Właściwa segregacja odpadów często sprawia wiele trudności. Niektóre śmieci nasuwają wątpliwości, gdzie powinny trafić. Jednym z nich jest torebka po herbacie. Gdzie ją wyrzucić, aby nie narazić się na podwyżkę opłaty za wywóz śmieci? Do którego kosza wrzucić fusy po kawie?
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