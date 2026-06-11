Gdzie wyrzucać opakowania po kosmetykach, np. lakier do paznokci, dezodorant? Pomyłka może być kosztowna

Gdzie należy wyrzucać opakowania po kosmetykach, np. słoik po kremie, lakier do paznokci, dezodorant czy tusz do rzęs? Pomyłka może być kosztowna - znane są przypadki nawet czterokrotnego podniesienia opłat za wywóz śmieci.

Gdzie wyrzucać kosmetyki, np. słoik po kremie?

Pomyłka w segregacji odpadów może skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Znane są przypadki podniesienia opłat dwukrotnie, a nawet czterokrotnie. Warto więc w razie wątpliwości sprawdzić odpowiednie przeznaczenie konkretnych odpadów.

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Kosmetyki bardzo często pakowane są w plastikowe opakowania, np. balsamy do ciała czy żele pod prysznic. Takie odpady wyrzucamy do plastiku. Słoiki na kremy do twarzy również wykonane są zwykle w całości z plastiku. W środku znajduje się dodatkowe wieczko - także plastikowe. Pokrywka czasami imituje drewno, ale zazwyczaj to także tworzywo sztuczne. Takie słoiki w całości wyrzucamy do żółtego worka na śmieci - metal i tworzywa sztuczne. Taki słoik powinien być opróżniony. W przeciwnym razie odpowiednim przeznaczeniem będzie czarny pojemnik na odpady zmieszane.

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Gdzie wyrzucić szklany słoik po kremie do twarzy?

Drugą często spotykaną opcją jest słoik szklany. O ile sam słoi wykonany jest ze szkła, o tym pokrywka w zdecydowanej większości przypadków pozostaje plastikowa. Koniecznie należy więc rozdzielić te dwie części przed wyrzuceniem. Sam słoik (bez zawartości) trafia do zielonego pojemnika na szkło, a reszta (pokrywka, wieczko zabezpieczające) - do żółtego śmietnika.

Gdzie wyrzucić lakier do paznokci?

Lakiery do paznokci kupuje się w szklanych pojemnikach z pędzelkiem. Gdzie wyrzucić tego typu odpad, który posiada resztki lakieru? Nie nadaje się do recyklingu - nie trafi do szkła, nawet po odkręceniu pędzelka. Najbardziej odpowiednim miejscem jest PSZOK. Natomiast dopuszcza się wyrzucenie pojedynczych sztuk do odpadów zmieszanych - czarny worek na śmieci.

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