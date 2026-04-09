Ustawa o związku metropolitalnym. To "historyczny moment" dla Pomorza

Ustawa o związku metropolitalnym. To "historyczny moment" dla Pomorza

09 kwietnia 2026, 13:46
oprac. Kamil Nowak
Ustawa o związku metropolitalnym. To
Ustawa o związku metropolitalnym. To "historyczny moment" dla Pomorza
Shutterstock

Samorządowcy z Pomorza apelują o pilne uchwalenie ustawy o związku metropolitalnym, ponad podziałami politycznymi. Zaznaczają, że wprowadzenie tej regulacji przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców, szczególnie w zakresie transportu, dostępu do usług oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Projekt ustawy o związku metropolitalnym

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej celem jest lepsza koordynacja rozwoju regionu, w tym transportu publicznego, inwestycji infrastrukturalnych i sprawne zarządzanie aglomeracją liczącą ponad 1,5 mln mieszkańców.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej pomorscy samorządowcy podkreślali, że przyjęcie projektu przez rząd to „historyczny moment”, który ma przełożyć się na realne korzyści dla mieszkańców, w tym sprawniejsze podróżowanie między gminami i miastami, łatwiejszy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz miejsc pracy dzięki zintegrowanemu planowaniu i finansowaniu inwestycji. Według nich, to przede wszystkim szansa na rozwój wsi i mniejszych miejscowości.

- Metropolia nie jest projektem politycznym. Metropolia jest projektem społecznym i gospodarczym - powiedziała prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, podkreślając, że decyzja Rady Ministrów to efekt wieloletniej współpracy samorządów.

Samorządowcy chcą szybkiego procedowania ustawy

Przedstawiciele lokalnych władz zwrócili się do parlamentarzystów o szybkie procedowanie ustawy. Liczą także na podpis prezydenta. - Mamy taki apel, abyście wznieśli się ponad podziały, bo jest to wszystkim nam bardzo potrzebne – powiedział wójt Sierakowic Mirosław Kuczkowski.

Co się zmieni?

Metropolię ma tworzyć 61 samorządów - powiatów i gmin - należących do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Jak zaznaczyli przedstawiciele władz lokalnych, ustawa stworzy formalne ramy działania związku metropolitalnego, umożliwiając np. wspólne planowanie przestrzenne, działania klimatyczne.

– Można powiedzieć tak obrazowo, że doszliśmy do ściany, bo już więcej na zasadzie dobrowolnej współpracy nie możemy zrobić. Ta ustawa jest nam potrzebna jak tlen do dalszego rozwoju. My dzisiaj nie chcemy konkurować z metropolią śląską czy z Warszawą. Nasz region może swobodnie konkurować z metropoliami skandynawskimi, niemieckimi - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wsparcie finansowe na integrację

Zgodnie z założeniami projektu, metropolia ma otrzymać znaczące wsparcie finansowe na integrację działań, przede wszystkim transportowych.

– W przyszłym roku będzie to 125 mln zł, w kolejnym 250 mln zł i w trzecim roku 500 mln zł – powiedział PAP prezes OMGGS Michał Glaser. Docelowo finansowanie ma osiągnąć poziom 0,49 proc. wpływów z podatku PIT. - To podatki wypracowane w naszych, pomorskich powiatach. Te środki pozwolą nam na finansowanie tych najważniejszych naszych zadań wspólnych - dodał.

Dodatkowe środki dla Pomorza pozwolą między innymi na zakup autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na tworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Za inwestycjami w transport ma iść poprawa dostępności do usług zdrowotnych, szkół, uczelni, instytucji kultury i miejsc pracy. Dodatkowy budżet ma się też przełożyć na wspólną promocję atutów gospodarczych i turystycznych pomorskich miast i wsi.

Wydatkowanie środków będzie zależeć od decyzji samorządów.

Kto skorzysta na nowej ustawie?

Poseł PiS Michał Kowalski powiedział PAP, że decyzję o poparciu ustawy metropolitalnej dla Pomorza uzależnia od szczegółowych zapisów projektu, zwłaszcza w kontekście korzyści dla mniejszych gmin.

- Muszę dokładnie przyjrzeć się zapisom tej ustawy, by upewnić się, że przyniesie ona korzyści nie tylko dla tych głównych miast, czyli Gdańska, Gdyni i Sopotu, ale przede wszystkim dla wszystkich mniejszych samorządów. Muszę mieć pewność, że nie zostaną one zepchnięte na drugi plan. Mnie bardzo interesuje, czy tam też trafią środki finansowe na różnego rodzaju infrastrukturę - powiedział polityk.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Samorządy będą miały łatwiej

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który opracowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadza podstawy do utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim, nowelizuje ustawę z marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz przepisy wybranych ustaw sektorowych w celu zapewnienia należytej funkcjonalności śląskiemu oraz pomorskiemu związkowi metropolitalnemu.

Celem projektu - zaznaczono w uzasadnieniu - jest usprawnienie procesu wykonywania zadań publicznych o charakterze samorządowym, lokalnym, w ściśle określonych obszarach tematycznych.

Projekt przewiduje m.in., że związek metropolitalny będzie realizował zadania z obszaru polityki rozwoju, kształtowania ładu przestrzennego, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, mobilności miejskiej, adaptacji do zmian klimatu czy promocji.

Wśród przewidzianych kompetencji znalazły się również inicjatywy wypracowane we współpracy ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi. Ich celem ma być przyspieszenie i utrwalenie rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego metropolii trójmiejskiej.

Powiązane
Sprawozdawczość budżetowa w kwietniu. Najważniejsze terminy
Sprawozdawczość budżetowa w kwietniu. Najważniejsze terminy
Mieszkanie bez wkładu własnego. Realna pomoc czy fikcja w miastach?
Mieszkanie bez wkładu własnego. Realna pomoc czy fikcja w miastach?
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Kłopoty na S19? Mostostal zrywa kontrakt i wnosi pozew przeciwko GDDKiA
09 kwi 2026

Zgodnie z umową prace powinny finiszować za kilka miesięcy. Tymczasem zaawansowanie rzeczowe jest szacowane na 5 proc. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty
09 kwi 2026

Olsztyn na zimowe utrzymanie chodników i jezdni przeznaczył ponad 8 mln zł, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej zimy. Na ulice i chodniki wysypano 4 tys. ton soli, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie - poinformował Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Ustawa o związku metropolitalnym. To "historyczny moment" dla Pomorza
09 kwi 2026
09 kwi 2026

Samorządowcy z Pomorza apelują o pilne uchwalenie ustawy o związku metropolitalnym, ponad podziałami politycznymi. Zaznaczają, że wprowadzenie tej regulacji przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców, szczególnie w zakresie transportu, dostępu do usług oraz rozwoju gospodarczego regionu.
Sprawozdawczość budżetowa w kwietniu. Najważniejsze terminy
09 kwi 2026

Do końca kwietnia jednostki samorządu terytorialnego muszą złożyć do regionalnych izb obrachunkowych kilkanaście sprawozdań finansowych. Przypominamy najbliższe terminy sprawozdawczości budżetowej.

Mieszkanie bez wkładu własnego. Realna pomoc czy fikcja w miastach?
08 kwi 2026

Z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” mogą skorzystać nieliczni klienci; najwięcej nowych lokali mieszczących się w limitach jest w Poznaniu, a właściwie nie ma ich w Krakowie – wynika portalu Tabelaofert.pl dla „Rz”.
W 2050 r. Polaków w wieku 65+ będzie aż 30% społeczeństwa. Luka opiekuńcza w Polsce sprawi, że system nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych
07 kwi 2026

W Polsce mamy szybko starzejące się społeczeństwo. W 2050 r. osób w wieku 65+ będzie aż 30%. Ze względu na lukę opiekuńczą państwo nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych. Co zrobić, aby ograniczyć problem opieki długoterminowej?
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.

Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze”. Kiedy pierwsze zmiany?
05 kwi 2026

Podczas konsultacji „Czystego Powietrza” zgłoszono ponad 1,3 tys. uwag, a pierwsze korekty programu będą najpóźniej od lipca – przekazał PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Pierwsze zmiany mają dotyczyć np. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotacje.
