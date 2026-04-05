Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.

Znów można wybrać się nad Morskie Oko

Jak przekazał TPN, od 6 kwietnia droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, a także szlak przez Dolinę Roztoki do Doliny Pięciu Stawów Polskich, zostają ponownie udostępnione na podstawie aktualnej oceny ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Park podkreśla jednak, że mimo tej decyzji sytuacja lawinowa wciąż jest poważna. W Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego, co oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana z podłożem umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu.

Turysto, zwracaj uwagę na znaki na szlakach

TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne zwracanie uwagi na oznakowanie przy szlakach. Szczególnie istotne są tablice ostrzegawcze: tzw. „szachownica” oznacza obszar zagrożony lawinami, natomiast znak „ręki” wskazuje teren bezpośredniego zagrożenia lawinowego, gdzie dalsze przejście może stanowić zagrożenie dla życia.

Służby zalecają bieżące śledzenie komunikatów lawinowych TOPR oraz komunikatów turystycznych TPN. Podkreślają również, że poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia, wiedzy lawinowej oraz odpowiedniego sprzętu zimowego, takiego jak raki, czekan i lawinowe ABC, wraz z umiejętnością jego użycia.

TPN przypomina, że mimo dostarczanych informacji o warunkach i zagrożeniach, ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na turystach. Nawet odpowiednie przygotowanie może okazać się niewystarczające w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji lawinowej.