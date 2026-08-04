Jedno kliknięcie dzieli od kontroli sanepidu. Nowa funkcja mObywatela działa
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Od lipca zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej można przesyłać także przez aplikację mObywatel. Jak przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, do 3 sierpnia za pośrednictwem nowego kanału zgłoszono już blisko tysiąc interwencji.
Szef GIS podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, np. w restauracji czy stołówce. Zaznaczył, że niemal 80 proc. zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów.
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„Zgłoszenia przesłane przez aplikację trafiają do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w taki sam sposób jak zgłoszenia przekazywane przez formularz online na platformie e-Sanepid. Nowy kanał zgłoszeń jest kolejnym krokiem w rozwoju usług cyfrowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ułatwianiu obywatelom kontaktu z administracją publiczną” – podał GIS na stronie.
Najwięcej zgłoszeń dotyczy stanu sanitarnego obiektów
Paweł Grzesiowski podkreślił, że w sezonie letnim, gdy jest wysoka temperatura, warto zwrócić uwagę m.in. na to, w jakich warunkach przebywają pracownicy restauracji czy hoteli.
– W takich sytuacjach liczy się przede wszystkim czas. Dzięki nowej funkcjonalności aplikacji mObywatel możemy szybciej reagować – powiedział.
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Zaznaczył, że inspekcja sanitarna reaguje za każdym razem, gdy osoby przebywające na wypoczynku lub rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości bądź wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności.
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