Jedno kliknięcie dzieli od kontroli sanepidu. Nowa funkcja mObywatela działa

Od lipca zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej można przesyłać także przez aplikację mObywatel. Jak przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, do 3 sierpnia za pośrednictwem nowego kanału zgłoszono już blisko tysiąc interwencji.

Szef GIS podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, np. w restauracji czy stołówce. Zaznaczył, że niemal 80 proc. zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów.

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„Zgłoszenia przesłane przez aplikację trafiają do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w taki sam sposób jak zgłoszenia przekazywane przez formularz online na platformie e-Sanepid. Nowy kanał zgłoszeń jest kolejnym krokiem w rozwoju usług cyfrowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ułatwianiu obywatelom kontaktu z administracją publiczną” – podał GIS na stronie.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy stanu sanitarnego obiektów

Paweł Grzesiowski podkreślił, że w sezonie letnim, gdy jest wysoka temperatura, warto zwrócić uwagę m.in. na to, w jakich warunkach przebywają pracownicy restauracji czy hoteli.

– W takich sytuacjach liczy się przede wszystkim czas. Dzięki nowej funkcjonalności aplikacji mObywatel możemy szybciej reagować – powiedział.

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Zaznaczył, że inspekcja sanitarna reaguje za każdym razem, gdy osoby przebywające na wypoczynku lub rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości bądź wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności.