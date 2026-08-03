Świadczenia dla rodzin 2026/2027. Od sierpnia gminy przyjmują papierowe wnioski

W gminach ruszył nabór wniosków w tradycyjnej papierowej formie o zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne. Aktualnie rodziny mogą zatem składać zarówno papierowe, jak i elektroniczne wnioski. Kto może dostać taką pomoc? Kiedy najlepiej ubiegać się o wsparcie i ile ono wynosi?

Zasiłki rodzinne i dodatki 2026/2027

W przypadku zasiłków rodzinnych obowiązuje kryterium dochodowe: 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Gdy rodzina spełnia ten próg, to gmina przyzna jej zasiłek. W zależności od wieku dziecka pomoc wynosi: 95 zł, 124 zł lub 135 zł miesięcznie. W przypadku dzieci pełnoletnich trzeba spełnić jeszcze dodatkowy warunek w postaci nauki w szkole. Najdłużej gmina może wypłacać zasiłek na dziecko z orzeczeniem.

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Warto pamiętać, iż do zasiłku rodzinnego przysługuje tez kilka dodatków takich jak m.in. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czy samotnego wychowywania dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2026/2027

Inną ważną formą wsparcia rodzin są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Gminy wypłacają je w przypadku bezskuteczności egzekucji rodzinom spełniającym kryteria dochodowe. W obecnym okresie zasiłkowym obowiązuje wyższe kryterium dochodowe: 1665 zł netto na osobę w rodzinie. Wcześniejszy próg wynosił 1209 zł. Stosuje się tu zasadę „złotówka za złotówkę”, która oznacza, że w sytuacji przekroczenia dochodu świadczenie jest odpowiednio zmniejszane.

Ważne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000 zł.

Jak i kiedy składać wnioski?

Przypomnijmy, iż dla zasiłków rodzinnych nowy okres rozpocznie się w listopada, a dla świadczeń alimentacyjnych – 1 października 2026 r. Od momentu złożenia wniosku zależy to jak szybko zostaną wypłacone pieniądze. Jeśli rodzic już pobiera takie wsparcie i chciałby zachować ciągłość wypłat od pierwszego dnia nowego okresu, to powinien złożyć wniosek do końca sierpnia.

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Dokumenty online składa się za pośrednictwem portalu Emp@tia, a papierowe osobiście (w ośrodkach pomocy społecznej) lub za pomocą poczty.