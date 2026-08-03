REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Świadczenia dla rodzin 2026/2027. Od sierpnia gminy przyjmują papierowe wnioski

Świadczenia dla rodzin 2026/2027. Od sierpnia gminy przyjmują papierowe wnioski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 sierpnia 2026, 18:17
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kto może otrzymać świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne?
Kto może otrzymać świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W gminach ruszył nabór wniosków w tradycyjnej papierowej formie o zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne. Aktualnie rodziny mogą zatem składać zarówno papierowe, jak i elektroniczne wnioski. Kto może dostać taką pomoc? Kiedy najlepiej ubiegać się o wsparcie i ile ono wynosi?

Zasiłki rodzinne i dodatki 2026/2027

W przypadku zasiłków rodzinnych obowiązuje kryterium dochodowe: 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Gdy rodzina spełnia ten próg, to gmina przyzna jej zasiłek. W zależności od wieku dziecka pomoc wynosi: 95 zł, 124 zł lub 135 zł miesięcznie. W przypadku dzieci pełnoletnich trzeba spełnić jeszcze dodatkowy warunek w postaci nauki w szkole. Najdłużej gmina może wypłacać zasiłek na dziecko z orzeczeniem.

REKLAMA

REKLAMA

Warto pamiętać, iż do zasiłku rodzinnego przysługuje tez kilka dodatków takich jak m.in. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czy samotnego wychowywania dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2026/2027

Inną ważną formą wsparcia rodzin są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Gminy wypłacają je w przypadku bezskuteczności egzekucji rodzinom spełniającym kryteria dochodowe. W obecnym okresie zasiłkowym obowiązuje wyższe kryterium dochodowe: 1665 zł netto na osobę w rodzinie. Wcześniejszy próg wynosił 1209 zł. Stosuje się tu zasadę „złotówka za złotówkę”, która oznacza, że w sytuacji przekroczenia dochodu świadczenie jest odpowiednio zmniejszane.

Ważne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000 zł.

Jak i kiedy składać wnioski?

Przypomnijmy, iż dla zasiłków rodzinnych nowy okres rozpocznie się w listopada, a dla świadczeń alimentacyjnych – 1 października 2026 r. Od momentu złożenia wniosku zależy to jak szybko zostaną wypłacone pieniądze. Jeśli rodzic już pobiera takie wsparcie i chciałby zachować ciągłość wypłat od pierwszego dnia nowego okresu, to powinien złożyć wniosek do końca sierpnia.

REKLAMA

Dokumenty online składa się za pośrednictwem portalu Emp@tia, a papierowe osobiście (w ośrodkach pomocy społecznej) lub za pomocą poczty.

Powiązane
3 stopnie niepełnosprawności a zasiłki z MOPS. Lista na 2026 i 2027 rok
3 stopnie niepełnosprawności a zasiłki z MOPS. Lista na 2026 i 2027 rok
Zasiłek stały i zasiłek okresowy w 2026 r. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
Zasiłek stały i zasiłek okresowy w 2026 r. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
31 sierpnia 2026 r. to ważny termin dla wielu rodziców. O jakich formalnościach warto pamiętać?
31 sierpnia 2026 r. to ważny termin dla wielu rodziców. O jakich formalnościach warto pamiętać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Świadczenia dla rodzin 2026/2027. Od sierpnia gminy przyjmują papierowe wnioski
03 sie 2026

W gminach ruszył nabór wniosków w tradycyjnej papierowej formie o zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne. Aktualnie rodziny mogą zatem składać zarówno papierowe, jak i elektroniczne wnioski. Kto może dostać taką pomoc? Kiedy najlepiej ubiegać się o wsparcie i ile ono wynosi?
Za mało mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Idą zmiany w przepisach
03 sie 2026

W Polsce jest zdecydowanie za mało mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami. Idą zmiany w przepisach, dzięki którym do 2035 r. samorządy zapewnią aż 12 tys. takich mieszkań.
TOPR szuka następcy Sokoła. AW139 przechodzi testy w Tatrach, ale wyboru jeszcze nie ma
01 sie 2026

Przez blisko cztery dekady filarem tatrzańskiego ratownictwa pozostaje śmigłowiec PZL W-3 Sokół – maszyna, której ratownicy ufają i której żywot właśnie przedłużają remontem. Pod koniec lipca na zakopiańskim lądowisku pojawił się jednak sprzęt nowej generacji: Leonardo AW139, jeden z kandydatów do przejęcia jego zadań. Próby pokazały, że następca daje większy margines możliwości, a przy zbliżonej masie obu maszyn zmiana warty ma szansę przebiec płynnie.
Powstanie specjalna aplikacja do ostrzegania ludności. Jest zapowiedź szefa MSWiA
31 lip 2026

Rząd przygotowuje nową aplikację do ostrzegania ludności. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, rozwiązanie ma zostać wdrożone w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni i wzmocnić krajowy system reagowania na sytuacje kryzysowe.

REKLAMA

Coraz więcej zakładów pomocy społecznej na Mazowszu. GUS podał nowe dane
29 lip 2026

Na koniec 2025 roku w województwie mazowieckim działało 338 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej - o 8,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Placówki dysponowały łącznie 20,4 tys. miejsc, a przebywało w nich 18,5 tys. mieszkańców - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnił wątpliwości. Gminy nie zapłacą kar
29 lip 2026

Ze względu na sygnalizowane przez samorządy znaczne zwiększenie liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w art. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1668) zawarto przepis epizodyczny mający na celu wstrzymanie do dnia 31 grudnia 2026 r. bieg terminów, których przekroczenie jest podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Ochroni to budżety gmin przed ewentualnymi wydatkami z tytułu kar za przedłużające się postępowania.
Ministerstwo Zdrowia proponuje limity wynagrodzeń medyków. Stawki sięgają 76,8 tys. zł
28 lip 2026

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do ok. 58 tys. zł brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż ok. 76,8 tys. zł. brutto. Powiedział o tym we wtorek wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podczas spotkania z dziennikarzami. Takie regulacje resort wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji.
Obywatel ma prawo krytykować samorząd na jego profilu w mediach społecznościowych i nie wolno ograniczać mu tego prawa
28 lip 2026

Choć prowadzenie działalności w mediach społecznościowych nie jest obowiązkiem samorządu, to jeśli się na to decyduje, musi pamiętać, że jest to działanie w ramach wykonywania władzy publicznej. Oznacza to m.in., że musi godzić się na krytykę obywatelską jako działanie społecznie pożyteczne i pożądane.

REKLAMA

Starosta Opatowski zakazał wjazdu autom powyżej 10 ton na drodze do... kopalni - finał sprawy w sądzie
27 lip 2026

Znak drogowy jako sposób na zamknięcie kopalni? Tak w praktyce wyglądała sprawa, którą 19 maja 2026 r. rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Starosta Opatowski ustawił na sześciokilometrowym odcinku drogi powiatowej zakaz wjazdu pojazdów powyżej 10 ton. Zrobił wyjątek tylko dla rolników. Problem w tym, że była to jedyna droga, którą do kopalni odkrywkowej mogły dojeżdżać ciężarówki.
Wadowicki Bon Edukacyjny. 500 zł dla uczniów. Wiadomo, komu przysługuje wsparcie
27 lip 2026

Wadowicki Bon Edukacyjny, zakładający jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Jak poinformowała Małgorzata Targosz-Storch z wadowickiego magistratu, programem może zostać objętych około 2,8 tys. młodych mieszkańców.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA