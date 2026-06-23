CRU JSFP – tylko tydzień na założenie konta. Sprawdź, czy dotyczy Twojej jednostki i co zrobić

Od 1 lipca 2026 r. jednostki sektora finansów publicznych muszą udostępniać informacje o umowach w Centralnym Rejestrze Umów JSFP. Bez konta w systemie nie wypełnisz tego obowiązku. Zostało kilka dni – sprawdź, jak założyć konto, kogo dotyczy obowiązek i jakie umowy musisz zgłaszać. MF właśnie o tym przypomniało w komunikacie z 23.06.2026 r.

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Dla kogo obowiązek CRU JSFP?

Obowiązek udostępniania informacji w Centralnym Rejestrze Umów JSFP dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych, które:

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zawierają umowy objęte obowiązkiem rejestracji,

na ich rzecz zawierane są umowy objęte tym obowiązkiem.

Kto musi zgłosić umowy do rejestru?

To kierownicy (lub ich reprezentanci) jednostek takich jak:

urzędy gmin, powiatów, województw,

szkoły i przedszkola publiczne,

samorządowe zakłady budżetowe,

instytucje kultury,

szpitale publiczne,

inne jednostki sektora publicznego.

Jakie umowy trzeba zgłaszać do rejestru?

W CRU JSFP rejestrujesz umowy, które spełniają łącznie trzy warunki:

Są zamówieniem w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zostały zawarte w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej lub innej formie szczególnej (Kodeks cywilny). Obciążają plan finansowy/budżet Twojej jednostki.

Przykład 1 Umowa na dostawę sprzętu komputerowego do urzędu gminy, zawarta pisemnie i finansowana z budżetu gminy – podlega zgłoszeniu.

Przykład 2 Umowa cywilnoprawna na świadczenie usług doradczych, finansowana z budżetu powiatu – również podlega zgłoszeniu w rejestrze.

Jak założyć konto w CRU JSFP? Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Wejdź do systemu

System CRU JSFP jest dostępny pod adresem: jsfp.rejestrumow.gov.pl

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Krok 2: Zaloguj się przez profil zaufany

Logowanie wymaga uwierzytelnienia w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej (np. profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna).

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Krok 3: Złóż wniosek o konto jednostki

Wniosek składa kierownik jednostki (lub osoba przez niego upoważniona). Konto zakłada się dla każdej jednostki sektora finansów publicznych osobno.

Krok 4: Wyznacz osoby uprawnione

Po założeniu konta możesz wyznaczyć pracowników, którzy będą działać w systemie w imieniu kierownika jednostki.

Ważne Dostęp do systemu jest bezpłatny. Nie płaci się za: założenie konta,

korzystanie z systemu,

udostępnianie informacji o umowach.

Co CRU JSFP oznacza dla obywateli?

Centralny Rejestr Umów JSFP realizuje zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi (art. 34 ustawy o finansach publicznych). Każdy obywatel będzie mógł sprawdzić:

jakie umowy zawiera jego gmina, powiat czy urząd,

zawiera jego gmina, powiat czy urząd, na co wydawane są publiczne pieniądze,

są publiczne pieniądze, kto jest wykonawcą zamówień publicznych.

To zwiększa kontrolę społeczną i buduje zaufanie do instytucji publicznych. Informacje o umowach dostępne w rejestrze nie będą już wymagały niekiedy żmudnej procedury dostępu do informacji publicznej.

Podsumowanie – co musisz zrobić przed 1 lipca?

Co Kiedy? Jak? Sprawdź, czy Twoja jednostka podlega obowiązkowi Teraz Zweryfikuj, czy zawierasz umowy spełniające 3 warunki opisane w tekście Załóż konto w CRU JSFP Przed 1 lipca 2026 Na stronie: jsfp.rejestrumow.gov.pl Wyznacz osoby do obsługi systemu Po założeniu konta W panelu administracyjnym systemu Zgłaszaj umowy do rejestru Od 1 lipca 2026 Zgodnie z instrukcjami i formularzami w systemie

Linki i kontakt z komunikatu Ministerstwa Finansów:

System CRU JSFP : jsfp.rejestrumow.gov.pl

: jsfp.rejestrumow.gov.pl Więcej informacji : www.gov.pl/web/finanse/rejestr-umow-jsfp

: www.gov.pl/web/finanse/rejestr-umow-jsfp Wsparcie techniczne : wsparcie.cru.jsfp@mf.gov.pl

: wsparcie.cru.jsfp@mf.gov.pl Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej: login.gov.pl

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z Ministerstwem Finansów lub sprawdź szczegółowe instrukcje na stronie gov.pl. Nie czekaj – zostało tylko kilka dni na przygotowanie.

Rejestr umów CRU JSFP - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy muszę założyć konto, jeśli moja jednostka nie zawiera umów lub nie kwalifikuję się do sektora finansów publicznych?

Nie. Jeśli Twoja jednostka nie zawiera umów objętych obowiązkiem i nie są na jej rzecz zawierane takie umowy, lub w ogóle nie należy do sektora finansów publicznych – nie musisz zakładać konta.

Co jeśli nie zdążę założyć konta do 1 lipca?

Od 1 lipca 2026 r. wchodzi obowiązek udostępniania informacji o umowach. Brak konta uniemożliwi wypełnienie tego obowiązku, co może skutkować konsekwencjami prawnymi i odpowiedzialnością za brak realizacji obowiązku ustawowego.

Czy mogę założyć kilka kont dla każdego pracownika, który będzie miał dostęp do systemu?

Nie. Konto zakładasz jedno dla danej jednostki sektora finansów publicznych. Pracowników upoważniasz w panelu administratora.

Kto może pomóc w razie problemów?

Pytania, wątpliwości i problemy techniczne zgłaszaj na adres: wsparcie.cru.jsfp@mf.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Finansów