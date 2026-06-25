Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy zwiększają prawa obywateli do czystego powietrza i pośrednio do ochrony zdrowia. Dzięki zmianom łatwiej będzie zgłosić skargę do sądu na programy ochrony powietrza oraz na bezczynność lokalnych władz.

Projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja przewiduje możliwość uproszczonej aktualizacji obecnych programów ochrony powietrza przez samorządy województw. Umożliwia też mieszkańcom i organizacjom społecznym skuteczne zaskarżanie programów ochrony powietrza, ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych.

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Programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych są przygotowywane w sytuacji, gdy w danym regionie stwierdza się przekroczenia norm jakości powietrza. Jakość tych programów - jak również ich brak - ma bezpośrednie znaczenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Nowelizacja daje społeczności lokalnej realne narzędzia do kwestionowania zarówno uchwał sejmiku województwa, jak i zaniechania ich podjęcia, co wzmacnia przejrzystość i odpowiedzialność władz regionalnych.

Dotychczas sądy często odrzucały skargi, ponieważ skarżący musieli wykazać, że działania lub zaniechania władz odnoszą się do ich konkretnej sytuacji prawnej. Projekt ma usunąć tę barierę i wzmocnić społeczną kontrolę nad działaniami władz w obszarze jakości powietrza.

Łatwiejsze zaskarżenie programów ochrony środowiska

Celem proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisów jest zapewnienie możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego programów ochrony powietrza, ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych (w tym ich braku) bez konieczności - tak jak obecnie - wskazywania naruszenia „interesu prawnego”.

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Zaskarżenie - jak wynika z propozycji resortu klimatu - wnieść będą mogły:

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osoby fizyczne mieszkające w strefie objętej programem;

mieszkające w strefie objętej programem; osoby prawne lub organizacje, które prowadzą udokumentowaną działalność w danej strefie przez co najmniej 24 miesiące;

lub organizacje, które prowadzą udokumentowaną działalność w danej strefie przez co najmniej 24 miesiące; organizacje społeczne, które powołują się na cel statutowy i prowadzą udokumentowaną działalność w zakresie ochrony powietrza lub zdrowia ludzi przez co najmniej 24 miesiące.

Na wniesienie skargi przewidziano 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program. Zmiana prawa wynika z zarzutów Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne polskie przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza do sądów.

Aktualizacja programów ochrony powietrza do 30 listopada

Projektowana ustawa zawiera również przepisy określające zakres i termin obowiązywania przejściowych aktualizacji programów ochrony powietrza. Są one potrzebne z powodu wejścia w życie nowej unijnej dyrektywy, która wymaga opracowania nowych planów do końca 2028 r.

Istnieją samorządy, które musiałyby opracowywać pełne programy na krótki okres, co - zdaniem resortu klimatu i środowiska - byłoby nieefektywne. Projekt umożliwia samorządom opracowanie i przyjęcie do 30 listopada 2026 r. aktualizacji programów ochrony powietrza o minimalnym zakresie. Mają one obowiązywać do czasu wejścia w życie nowych planów, zgodnych z unijną dyrektywą.

Wejście w życie nowelizacji

Projektowana ustawa nowelizująca Prawo ochrony środowiska zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.