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12 nowych miast w Polsce od 2027 roku. Rząd ujawnił listę miejscowości i planowane zmiany granic

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27 lipca 2026, 08:00
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Od stycznia 12 nowych miast w Polsce. Jest projekt rozporządzenia
Od stycznia 12 nowych miast w Polsce. Jest projekt rozporządzenia
Shutterstock

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Już od 1 stycznia 2027 roku dwanaście polskich wsi może uzyskać prawa miejskie. Rząd opublikował założenia projektu rozporządzenia, które przewidują również zmiany granic gmin i miast oraz zmianę nazwy jednej z gmin. Decyzje dotyczą miejscowości w aż dziewięciu województwach.

Rząd szykuje kolejne zmiany na administracyjnej mapie Polski. Z opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założeń do projektu rozporządzenia wynika, że od 1 stycznia 2027 roku prawa miejskie może otrzymać 12 miejscowości. Plan obejmuje również korekty granic wybranych miast i gmin oraz zmianę nazwy jednej z gmin w województwie lubelskim.

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12 miejscowości ma otrzymać status miasta od 2027 roku

Jak wynika z założeń projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy - dwanaście miejscowości od 2027 r. ma otrzymać status miasta. To cztery wsie w woj. podkarpackim: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie oraz Żołynia, trzy w woj. podlaskim: Bakałarzewo, Filipów, Mielnik, dwa w woj. wielkopolskim: Kazimierz Biskupi oraz Kobyla Góra, a także Choceń (woj. kujawsko-pomorskie), Milejów (woj. lubelskie) i Rzekuń (woj. mazowieckie).

Najwięcej nowych miast może pojawić się w województwie podkarpackim i podlaskim. Jeśli projekt zostanie przyjęty, od początku 2027 roku mapa administracyjna Polski znacząco się zmieni.

Zmiany granic gmin i miast. Rząd planuje kolejne korekty administracyjne

W założeniach zapisano też siedem zmian dotyczących ustalenia granic gmin: między gminą Dobrcz a gminą Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie), między gminą Lniano a gminą Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie), między gminą Firlej a gminą Michów (woj. lubelskie), między gminą Szprotawa a gminą Małomice (woj. lubuskie), między gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz (woj. małopolskie), między miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie), a także między gminą Mielno a gminą Sianów (woj. zachodniopomorskie).

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Siedem planowanych zmian dotyczy natomiast granic miast: Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie), Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), Stary Sącz (woj. małopolskie), Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie), Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie), Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Mielno (woj. zachodniopomorskie).

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Ponadto, resort planuje również w 2027 r. zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka (woj. lubelskie). Projekt przewiduje więc nie tylko powstanie nowych miast, ale także szerokie korekty granic administracyjnych i zmianę nazwy jednej z gmin.

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Kolejne zmiany od 2028 roku. Dotyczą dwóch województw

Zgodnie z założeniami projektu, z dniem 1 stycznia 2028 r. zmiany granic gmin obejmą również miasto Żory i gminę Suszec (woj. śląskie) oraz gminę Kalisz Pomorski i gminę Ińsko (woj. zachodniopomorskie).

Planowane korekty mają więc charakter długofalowy i będą wdrażane etapami. Część zmian ma wejść w życie już w 2027 roku, a kolejne rok później.

Jak zapadają decyzje o zmianie granic i nadaniu praw miejskich?

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, bo rząd nie jest związany opinią zainteresowanych samorządów ani wynikami konsultacji społecznych.

Ostateczna decyzja w sprawie nowych miast i zmian granic będzie należała do Rady Ministrów. Jeśli rząd przyjmie projekt w obecnym kształcie, od 2027 roku administracyjna mapa Polski zmieni się w kilkunastu miejscach.

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Źródło: INFOR
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