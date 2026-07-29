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Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnił wątpliwości. Gminy nie zapłacą kar

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29 lipca 2026, 08:55
[Data aktualizacji 29 lipca 2026, 10:26]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnia wątpliwości
Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnia wątpliwości
Shutterstock

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Ze względu na sygnalizowane przez samorządy znaczne zwiększenie liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w art. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1668) zawarto przepis epizodyczny mający na celu wstrzymanie do dnia 31 grudnia 2026 r. bieg terminów, których przekroczenie jest podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Ochroni to budżety gmin przed ewentualnymi wydatkami z tytułu kar za przedłużające się postępowania.

Takich informacji udzieliło Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Sejmie w sprawie planów ogólnych. Z uwagi na biegnące terminy, to obecnie problem dla gmin.

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Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnia wątpliwości.

Źródło informacji: Odpowiedź na interpelację w sprawie skutków procedowania planów ogólnych gmin oraz masowego napływu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Link do wyjaśnień

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie rozważa wprowadzenia dodatkowych mechanizmów finansowego i kadrowego wsparcia dla gmin w celu zwiększenia zdolności do terminowego rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wsparcie samorządów w zakresie finansowym jest obecnie realizowane przy sporządzaniu m.in. planów ogólnych gmin, w ramach środków finansowych Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycja A1.3.1 mająca na celu wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Główną intencją realizowanej inwestycji jest wsparcie dla gmin w przygotowaniu dokumentów planowania przestrzennego. Obecnie każda gmina w Polsce może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w formie refundacji kosztów poniesionych na sporządzenie planu ogólnego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji. Po uchwaleniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów gmina może złożyć stosowny wniosek i otrzymać dofinansowanie.

W postępowaniu administracyjnym polegającym na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ważna jest data założenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i w tej kwestii wszyscy obywatele mają zapewnione równe traktowanie.

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Zobacz również:

Od dnia 1 września 2026 r. co do zasady będzie możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przed tym dniem

Nowelizacja upzp zawiera przepisy przejściowe regulujące zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym pozwalające na dokończenie wszczętych postępowań (art. 59 nowelizacji upzp). Od dnia 1 września 2026 r. co do zasady będzie możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przed tym dniem, nawet jeżeli w danej gminie nie zostanie uchwalony plan ogólny gminy. W takich przypadkach przepisy art. 59 ust. 1 i 2 nowelizacji upzp określają stan prawny, który należy brać pod uwagę wydając decyzję o warunkach zabudowy.

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Ważne

Decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 1 września 2026 r. będą obowiązywać, a decyzje, w sprawie których wniosek został złożony przed tym terminem, będą mogły zostać wydane na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 59 ust. 3 nowelizacji upzp, na wniosek złożony od dnia 1 września 2026 r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie nadal możliwe, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy w danej gminie wejdzie w życie plan ogólny, a w przypadku, gdy wniosek dotyczyć będzie terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeżeli w tych gminach wejdą w życie plany ogólne gmin.

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Zgodnie z przepisami upzp, uchwalenie planu ogólnego jest obligatoryjne.

Jak wynika z art. 67 ust. 4 nowelizacji upzp, bez przyjętego przez gminę planu ogólnego, po 1 września 2026 r. co do zasady nie będzie możliwości uchwalenia nowego lub zmiany obowiązującego planu miejscowego. Jak również po 1 września 2026 r. w gminie, w której nie wejdzie w życie plan ogólny, wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe wyłącznie w ramach postępowań wszczętych przed tą datą. Powyższe regulacje nie dotyczą decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

Należy podkreślić, że decyzje o warunkach zabudowy wydane przed wejściem w życie nowelizacji upzp zachowują moc. Ponadto wszystkie prawomocne decyzje o warunkach zabudowy stanowią podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, niezależnie od terminu, w którym zostały wydane. Wejście w życie planu ogólnego, z którym wydane decyzje okazałyby się niezgodne nie wpłynie na ich ważność i możliwość ich wykorzystania w procesie inwestycyjnym. Natomiast decyzje wydane na wniosek złożony po wejściu w życie planu ogólnego muszą być zgodnez tym planem.

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Źródło: INFOR
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