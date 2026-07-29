Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnił wątpliwości. Gminy nie zapłacą kar

Ze względu na sygnalizowane przez samorządy znaczne zwiększenie liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w art. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1668) zawarto przepis epizodyczny mający na celu wstrzymanie do dnia 31 grudnia 2026 r. bieg terminów, których przekroczenie jest podstawą do nałożenia kary za nieterminowe wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Ochroni to budżety gmin przed ewentualnymi wydatkami z tytułu kar za przedłużające się postępowania.

Takich informacji udzieliło Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Sejmie w sprawie planów ogólnych. Z uwagi na biegnące terminy, to obecnie problem dla gmin.

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Plany ogólne: Rząd w Sejmie wyjaśnia wątpliwości.

Źródło informacji: Odpowiedź na interpelację w sprawie skutków procedowania planów ogólnych gmin oraz masowego napływu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Link do wyjaśnień

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie rozważa wprowadzenia dodatkowych mechanizmów finansowego i kadrowego wsparcia dla gmin w celu zwiększenia zdolności do terminowego rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wsparcie samorządów w zakresie finansowym jest obecnie realizowane przy sporządzaniu m.in. planów ogólnych gmin, w ramach środków finansowych Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycja A1.3.1 mająca na celu wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Główną intencją realizowanej inwestycji jest wsparcie dla gmin w przygotowaniu dokumentów planowania przestrzennego. Obecnie każda gmina w Polsce może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w formie refundacji kosztów poniesionych na sporządzenie planu ogólnego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji. Po uchwaleniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów gmina może złożyć stosowny wniosek i otrzymać dofinansowanie.

W postępowaniu administracyjnym polegającym na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ważna jest data założenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i w tej kwestii wszyscy obywatele mają zapewnione równe traktowanie.

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Od dnia 1 września 2026 r. co do zasady będzie możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przed tym dniem

Nowelizacja upzp zawiera przepisy przejściowe regulujące zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym pozwalające na dokończenie wszczętych postępowań (art. 59 nowelizacji upzp). Od dnia 1 września 2026 r. co do zasady będzie możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przed tym dniem, nawet jeżeli w danej gminie nie zostanie uchwalony plan ogólny gminy. W takich przypadkach przepisy art. 59 ust. 1 i 2 nowelizacji upzp określają stan prawny, który należy brać pod uwagę wydając decyzję o warunkach zabudowy.

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Ważne Decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 1 września 2026 r. będą obowiązywać, a decyzje, w sprawie których wniosek został złożony przed tym terminem, będą mogły zostać wydane na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 59 ust. 3 nowelizacji upzp, na wniosek złożony od dnia 1 września 2026 r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie nadal możliwe, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy w danej gminie wejdzie w życie plan ogólny, a w przypadku, gdy wniosek dotyczyć będzie terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeżeli w tych gminach wejdą w życie plany ogólne gmin.

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Zgodnie z przepisami upzp, uchwalenie planu ogólnego jest obligatoryjne.