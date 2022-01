Jak używać kalkulatora dodatku osłonowego

Po wpisaniu do kalkulatora wartości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na osobę i informacji o liczbie osób w gospodarstwie domowym, kalkulator poda wartość dodatku osłonowego do wypłaty.

2022 r.: We wrześniu i w grudniu próbne matury w nowej formule 2023

Pod koniec lutego 2022 r. opublikowane zostaną projekty aneksów do informatorów maturalnych egzaminów w nowej formule, obowiązującej w 2023 r. W marcu br. będą opublikowane pokazowe arkusze maturalne, a we wrześniu i w grudniu 2023 r. odbędą się egzaminy próbne

Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także po 2022 r.

Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

COVID-19: Omikron może przynieść kolejne, groźniejsze mutacje koronawirusa

COVID-19: Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w środę, że Omikron, mimo iż jest wariantem powodującym mniej groźne objawy Covid-19, jest niebezpieczny, ponieważ jego szybkie rozprzestrzenianie się może przynieść kolejne, groźniejsze mutacje wirusa

Czy ustawa obniży w 2022 r. ceny gazu dla samorządów?

Rząd i parlament będą próbować objąć gazową ochroną taryfową m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka.

Whistleblowing – potencjalne korzyści

Dwuletni termin na implementację Dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce już minął miesiąc temu, a prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa się przeciągają.

Podział subwencji ogólnej dla JST w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji regulujące zasady podziału subwencji oświatowej dla JST.

„Opieka 75+" w 2022 r. - pytania i odpowiedzi

Program „Opieka 75+" adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy mają czas na składanie wniosków do 31 stycznia 2022 roku.

Regionalna pomoc inwestycyjna - warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości

Na lata 2022 – 2023 r. rząd zmienił rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących m.in. regionalną pomoc inwestycyjną.

W 2022 r. dodatkowy nabór na opiekę wytchnieniową

​​​​​​​40 mln zł na opiekę wytchnieniową w 2022 r. Będzie jednak dodatkowy nabór ofert. O dofinansowanie wniosku w ramach tego programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Rząd ustalił mapę pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Mapy pomocy regionalnej, to regulacje wewnętrzne określające obszary, na których dopuszczalne będzie udzielanie pomocy regionalnej. Do końca 2021 r. określało je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021.

Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje wzór składany przez osoby budujące dom o powierzchni zabudowy do 70 m2 według procedur uproszczonych.

Samorządy nie mogą finansować inwestycji jednocześnie z rezerwy subwencji ogólnej i z Polskiego Ładu

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są zarówno na zadania inwestycyjne jak i zadania bieżące, natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone są wyłącznie na zadania inwestycyjne.

Rząd informuje: Gmina ustala opodatkowany dochód osób zainteresowanych dodatkiem osłonowym

11 stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że to gmina ma ustalić opodatkowany dochód osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy korzystając z usług platformy informatycznej CSIZS Emp@tia.

ZUS informuje w sprawie dodatku osłonowego

11 stycznia 2022 r. ZUS poinformował, że to gminy same ustalają dochód osób zainteresowanych dodatkiem osłonowym. Osoby zainteresowane nie muszą występować do ZUS o zaświadczenie dotyczące otrzymywanych świadczeń.

COVID-19: Omikron zakazi ponad połowę populacji Europy w sześć do ośmiu tygodni

COVID-19: Szacuje się, że ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem koronawirusa Omikron w sześć do ośmiu kolejnych tygodni - poinformował we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.

COVID-19: szczepionka przeciwko Omikronowi będzie gotowa w marcu

Szczepionka przeciwko Omikronowi jest opracowywana przez koncern Pfizer. Jej produkcja już ruszyła.

Szkolenie online: Wynagrodzenia nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian

Whistleblowing - który sygnalista nie ma szans na ochronę według projektu ustawy

Termin na implementację Dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce już minął, a prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa się przeciągają, ale pojawia się coraz więcej pytań od klientów, między innymi o ochronę sygnalistów.

Dodatek osłonowy - kiedy najlepiej złożyć wniosek

Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.

Od 1 stycznia 2022 r. zmiany w ustawie o odpadach

W okresie 2025-2029 maksymalnie 30% odpadów komunalnych może trafić na składowiska.

Dodatek osłonowy – dochód brutto czy netto?

Czy próg dochodu 1500 zł od którego zależy wypłata dodatku osłonowego to kwota brutto, czy netto? Czy dochód ten trzeba dokumentować zaświadczeniem?

Podwyżki dla wojskowych w 2022 r.

Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział podwyżki dla żołnierzy średnio o 677 zł, dla pracowników cywilnych o 500 zł.

Ferie 2022 r. - nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

W 2022 r. obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zamówienia publiczne - trzy nowe rozporządzenia na początek 2022 r.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dla prawidłowego ich zastosowania istotne są przepisy przejściowe.