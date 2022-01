Czy będzie nowelizacja ustawy o dodatku osłonowym?

Samorządy domagają się nowelizacji ustawy o dodatku osłonowy z powodu konieczności zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków oraz zapewnienia samorządom odpowiednich środków finansowych.

Związek Miast Polskich prowadzi rozmowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie pilnych poprawek do ustawy o dodatku osłonowym.

Rozmowy odbędą się 2 etapach:

Pierwszy z nich to zebranie uwag do ustawy. Przedstawiciele gmin mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje do najbliższego piątku (14.01) do godz. 13.00 na adresy: aleksandra.swiderska@klimat.gov.pl oraz mw@zmp.poznan.pl

Drugi etap to spotkanie online z ministrem Piotrem Dziadzio, które odbędzie się 17 stycznia br. o godzinie 10.00, podczas którego nie tylko resort odniesie się do uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy terytorialne, ale zostanie uzgodniony zakres ewentualnych pilnych poprawek do ustawy.

