Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w formacie Word i PDF

Infor.pl udostępnia wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w trzech formatach - Word .doc i .docx oraz PDF:

Wniosek w Word .doc i Word .docx można wypełnić na komputerze. Wniosek w formacie PDF trzeba wypełnić odręcznie.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w formacie Word .doc

wzór wniosku o dodatek osłonowy - Word doc

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w formacie Word .docx

wzór wniosku o dodatek osłonowy - Word .docx

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w formacie .pdf

wzór wniosku o dodatek osłonowy - pdf

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE - Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.

Podwyższony dodatek osłonowy wypłacany przez gminy

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).