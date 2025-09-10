Rosyjskie drony zaatakowały Polskę. Apel o nieopuszczanie domów
Kilkanaście lecących z Rosji dronów naruszyło nad ranem w środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu. Armia i służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Władze apelują o śledzenie komunikatów.
W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Uruchomiono procedury obronne
Dowództwo podało na platformie X, że na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Operacja zaczęła się ok. godz. 2 w nocy. W czasie zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowce z Rosji przekroczyły granicę z Polską.
„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjne kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” - poinformowało DORSZ.
Sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości
Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości. Władze zaapelowały w nocy do mieszkańców trzech województw – mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego – o nieopuszczanie domów. Apelują też o śledzenie komunikatów służb. Wojsko, policja i straż pożarna zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V
Trwają poszukiwania dronów
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.
❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.
Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W
Ważny apel !!!
Ważny apel wojska: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
❗️W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 10, 2025
Prosimy,… pic.twitter.com/c6Nz8dr4Nj
