PO potwierdziła podwyżki nauczycieli o 30% od 1 stycznia 2024 r. Ale to mniej niż obiecane 1500 zł "na głowę"

Potwierdzono podwyżki dla nauczycieli o 30% od 1 stycznia 2024 r. Ale obietnica wyborcza dotyczyła "30% albo 1500 zł" w zależności od tego, która kwota jest wyższa. I z wyliczeń wynika, że 1500 zł, to wyższa kwota

Na spotkaniach wyborczych Donald Tusk deklarował podwyżki dla nauczycieli o 30%, ale "nie mniej niż 1500 zł. Oznacza, to że w przypadku, gdy podwyżka o 30% będzie mniejsza niż 1500 zł, to nauczyciele otrzymają podwyżki o 1500 zł "na głowę".

Prawdopodobnie chodziło o kwoty brutto, a nie netto. Zarówno, co do "podwyżki o 30%", jak i "o 1500 zł".

Podwyżka o 30% od 1 stycznia 2024 r.

Wieczorem 17 października 2023 r. w Polsat News rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził:

"Chcemy dać podwyżki od 1 stycznia. To się ludziom należy i to powinno nastąpić już znacznie wcześniej. 30 proc. to jest rekompensata dla nauczycieli. Z całą pewnością to wyrównanie się należy, bo ten zawód jest jednym z najbardziej spauperyzowanych w ostatnich latach, którego ranga i znaczenie upadało przez osiem lat. Natomiast 20 proc. dla budżetówki – tam są różnego rodzaju stanowiska. Pewnie trzeba wejść w szczegóły, bo nie sądzę, żeby na stanowiskach kierowniczych była konieczność podwyższania tych pensji. Raczej trzeba by się było zastanowić nad chociażby zmniejszeniem liczby urzędników, a na pewno polityków".

W ten sposób potwierdził podwyżki o 30%. Jest to realizacja m.in. tej deklaracji Donalda Tuska:

„Władza od ośmiu lat mówi o nauczycielach prawie wyłącznie źle. Pieniądze są tak marne, więc nauczyciele robią na dwóch czy trzech etatach. Do tego dochodzą korepetycje, więc ludzie są wściekli, że muszą dodatkowe pieniądze płacić na korepetycje. Nie ma tej synergii między rodzinami, rodzicami a nauczycielkami i nauczycielami. Jest takie poczucie, że wszystko stało się takie +kanciaste+ i wszyscy są nieszczęśliwi: uczennice i uczniowie, bo to przecież wisi aż w powietrzu. Do tego Czarnek z ideologią, do tego kuratorzy, którzy mają ścigać de facto nieprawomyślnie zachowujących się uczniów, czy nauczycieli. W tym sensie ja nie mam żadnych wątpliwości, że nauczycielki i nauczyciele - ja mówię 30 proc., o 20 proc. to ja mówiłem półtora roku temu. Dzisiaj mówię i naprawdę to jest bezdyskusyjne, a to 30 proc. i tak nie dogoni inflacji”.

Podwyżki o 1500 zł dla każdego nauczyciela

Ale w czasie kampanii wyborczej padła nie tylko deklaracja podwyżki o 30%, ale i o 1500 zł. Policzmy jak wyglądają te warianty.

Podstawowa pensja nauczyciela w 2023 r.

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Nie wiemy, czy 1500 zł podwyżki to kwota netto czy brutto. Zakładamy, że chodzi o kwotę brutto. Przy podwyżkach o 30% mamy podwyżki dla:

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

Każda z tych podwyżek to mniej niż 1500 zł brutto. Wyliczenia pokazują, że każdy nauczycieli otrzymałby więc – zgodnie z deklaracją polityka - 1500 zł brutto podwyżki.

Dla 2024 r. mamy takie kwoty pensji brutto/netto po podwyżce o 1500 zł brutto:

nauczyciel początkujący: 5190 zł brutto i 3868,39 zł netto, nauczyciel mianowany: 5390 zł brutto i 4004,44 zł netto , nauczyciel dyplomowany: 6050 zł brutto 4453,7 netto.

Zakładamy, że nauczyciel nie uczestniczy w PPK i ma 250 zł kosztów pracowniczych.

Jaka więc będzie ostatecznie podwyżka dla nauczyciela - o 30% czy o 1500 zł? Przekonamy się …..