Nauczyciele wygrali! Platforma Obywatelska potwierdza podwyżki o 30%. Od kiedy? Będzie też 20% podwyżki dla budżetówki. Nie dla wszystkich

30% podwyżka dla nauczycieli potwierdzona. I będzie 20% podwyżki dla urzędników. Tu z podwyżek nie skorzystają prawdopodobnie osoby na stanowiskach kierowniczych w urzędach. I być może będzie mniej urzędników.

Tak wynika z wypowiedzi dla Polsat News rzecznika PO Jan Grabca.

REKLAMA

Autopromocja

Podwyżka o 30% dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

Pytany, kiedy można spodziewać się podwyżek dla nauczycieli i budżetówki, rzecznik PO zapewnił, że "jak najszybciej". "Chcemy dać podwyżki od 1 stycznia. To się ludziom należy i to powinno nastąpić już znacznie wcześniej. 30 proc. to jest rekompensata dla nauczycieli. Z całą pewnością to wyrównanie się należy, bo ten zawód jest jednym z najbardziej spauperyzowanych w ostatnich latach, którego ranga i znaczenie upadało przez osiem lat. Natomiast 20 proc. dla budżetówki – tam są różnego rodzaju stanowiska. Pewnie trzeba wejść w szczegóły, bo nie sądzę, żeby na stanowiskach kierowniczych była konieczność podwyższania tych pensji. Raczej trzeba by się było zastanowić nad chociażby zmniejszeniem liczby urzędników, a na pewno polityków" - podsumował.

Donald Tusk o podwyżkach dla nauczycieli w czasie kampanii wyborczej [Wybory 2023 r.]

Donald Tusk zadeklarował 30% podwyżki dla nauczycieli nie mniej niż 1500 zł. Na dziś nie wiadomo, czy podwyżka będzie o:

30% czy 1500 zł brutto.

To ważne rozróżnienie. Dlaczego. Bo podwyżka o 30% to mniej niż deklarowane przez Donalda Tuska 30%.

Zakładamy, że chodzi tu o kwoty 1500 zł podwyżki brutto, a nie netto. Przy podwyżkach o 30% mamy podwyżki dla:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

Każda z tych podwyżek to mniej niż 1500 zł brutto. Wyliczenia pokazują, że każdy nauczycieli otrzymałby więc – zgodnie z deklaracją polityka - 1500 zł brutto podwyżki.

Dla 2024 r. mamy takie kwoty pensji brutto/netto po podwyżce o 1500 zł brutto:

nauczyciel początkujący: 5190 zł brutto i 3868,39 zł netto, nauczyciel mianowany: 5390 zł brutto i 4004,44 zł netto , nauczyciel dyplomowany: 6050 zł brutto 4453,7 netto.

Zakładamy, że nauczyciel nie uczestniczy w PPK i ma 250 zł kosztów pracowniczych.

Więcej w artykule:

D. Tusk o 1500 zł dla nauczycieli. O podwyżkach 20% mówiłem półtora roku temu. Dziś mówię: 30%. A to 30 proc. i tak nie dogoni inflacji

Trwają rozmowy koalicyjne

Jan Grabiec był pytany w Polsat News o trwające rozmowy koalicyjne i odpowiedział:

"Liderzy naszych formacji demokratycznej opozycji rozmawiali także przed wyborami, w pewnym momencie bardzo intensywnie. Później, ze względu na kampanię, bardziej byli zaangażowani w kampanie swoich partii, ale myślę, że bardzo dobrym wstępem do tych rozmów była końcówka kampanii, w której funkcjonowała synergia pomiędzy partiami opozycyjnymi. Nie było rywalizacji, wyrywania sobie głosów. Donald Tusk nawet wsparł Trzecią Drogę." "Mogę zdradzić, że posiedzenie zarządu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, w czwartek. Zawsze przed ważnymi decyzjami premier Donald Tusk zwołuje Zarząd Krajowy PO. Tak będzie też w tym tygodniu."

Jego zdaniem wątpliwe jest, by zarząd wydał tego dnia oświadczenie, że kandydatem PO na przyszłego premiera jest Donald Tusk. "Raczej podsumujemy wybory i ustalimy plan polityczny na najbliższe tygodnie. A decyzja o wskazaniu premiera będzie pewnie wspólną decyzją naszych koalicjantów i nas".

Kolejne etapy sporów nauczycieli z poprzednim ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem opisywaliśmy w poniższych artykułach: