W dalszym ciągu firmy szkoleniowe, akademia, centra edukacyjne kuszą kursantów "zaświadczeniami MEN". To wprowadzanie w błąd uczących się

Aktywny Maluch to nowa odsłona programu, wcześniej znanego jako Maluch+. Zwiększono budżet programu z 5,5 mld zł do 6,5 mld zł, co pozwoli na powstanie jeszcze większej liczby żłobków w całym kraju. Obecnie trwa także 4. tura naboru ciągłego wniosków do programu, która potrwa do końca czerwca bieżącego roku.