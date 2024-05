Nowe podstawy programowe i kanon lektur szkolnych już od 1 września 2024 r.

Zakończono już konsultacje publiczne w sprawie dwóch projektów nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji dotyczących podstawy programowej. Zakładają one, że zakres znajomości treści przez ucznia ma być zmniejszony. Nowa podstawa programowa ma być wprowadzona bardzo szybko, bo już po wakacjach. Ale to nie koniec, eksperci w tym czasie rozpoczną prace nad zupełnie nową podstawą - ta ma obowiązywać od 2026 r.

Na ten moment trwa zebranie zgłoszonych do ministerstwa uwag, które wpływały drogą mailową.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że jeszcze po publicznych konsultacjach odbyło się spotkanie z grupą nauczycieli języka polskiego związaną z petycją skierowaną do MEN w sprawie kanonu lektur, a także wysłuchanie obywatelskie zorganizowane przez Fundację "Stocznia" dotyczące zmian w podstawie programowej z języka polskiego. Obecnie resort czeka na informacje w temacie odbytych spotkań.

Wszystkie opinie będą pomocne do tego, by jak najszybciej przygotować ostateczną wersję podstaw programowych wraz z kanonem lektur. Zmiany mają wejść w życie 1 września 2024 r.

Koniec czerwca jako termin na rozporządzanie dotyczące podstaw programowych to propozycja ministerstwa. Pracy jest sporo, ale ten termin ma być gwarancją, że wszystkie kwestie będą dopilnowane pod względem prawnym i merytorycznym.

Koniec z HiT

Ponadto trwają już ostatnie prace związane z rozporządzeniem dotyczącym ramowych planów nauczania, w tym m.in likwidacji HiT (Historia i Teraźniejszość). Wiceszefowa resortu ma nadzieję, że to kwestia maksymalnie najbliższych dwóch dni.

Rezygnacja z nauczania przedmiotu Historia i Teraźniejszość to jedna z najważniejszych zaproponowanych zmian. Miałoby to nastąpić od roku szkolnego 2024/2025 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i w semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej.

Kolejne lata to rezygnacja z przedmiotu również w kolejnych klasach i semestrach, aż do całkowitego usunięcia przedmiotu. W roku szkolnym 2025/2026 HiT nie będzie nauczany w klasie II liceum ogólnokształcącego i technikum, a w roku szkolnym 2026/2027 w klasie III technikum. W miejsce HiT ma być wprowadzony zupełnie nowy przedmiot - edukacja obywatelska. Ma być on realizowany od roku szkolnego 2025/2026 w II klasie szkoły ponadpodstawowej.