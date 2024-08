Matura poprawkowa 2024 - matematyka, polski, angielski

Kiedy jest matura poprawkowa w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna z polskiego, matematyki i angielskiego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Matura poprawkowa 2025 - kiedy?

Poprawka matury pisanej w 2024 r. przewidziana jest na miesiąc sierpień. Jednego dnia odbywa się część pisemna, a drugiego ustna. Kiedy dokładnie?

Matura poprawkowa pisemna odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2024 r. o godzinie 9:00. Natomiast matura poprawkowa ustna odbędzie się dnia kolejnego czyli w środę 21 sierpnia 2024 r.

Aby przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu należało w ciągu 7 dni od podania wyników matury złożyć stosowną deklarację (pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego). Termin na złożenie deklaracji upłynął 16 lipca 2024 r.

Matura poprawkowa 2024 - wniosek

Wniosek o poprawkę w sierpniu czyli wspomniana wyżej deklaracja w postaci pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - POBIERZ

Formularz ten może wypełnić osoba, która w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej.

Formularz wypełnia się DRUKOWANYMI LITERAMI. Następnie składa się do dyrektora szkoły lub OKE czyli do tej osoby, do której dana osoba składała deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – maksymalnie do 16 lipca 2024 r.

Są trzy możliwości złożenia deklaracji:

drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila),

faksem albo

osobiście w siedzibie szkoły/OKE.

Matura poprawkowa 2024 – wyniki

Wyniki matur poprawkowych będzie można poznać 10 września 2024 r. (wtorek).