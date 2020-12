Ferie w 2021 r. – najważniejsze informacje

Kiedy ferie 2021 ?

Ferie zimowe w 2021 r. odbędą się od razu po przerwie świątecznej - od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Dlaczego ferie w jednym terminie ?

Dotychczas ferie odbywały się w różnych terminach z podziałem na województwa. Ułatwiało to zorganizowanie połączeń komunikacyjnych oraz skorzystanie z ośrodków wypoczynkowych w popularnych kurortach.





W tym roku rząd zdecydował się na zmianę i ogłoszenie ferii w jednym terminie dla całej Polski. Ma to związek z pandemią koronawirusa i ma ułatwić pozostanie dzieciom oraz ich rodzicom w domach. Dzięki ograniczeniu przemieszczania się ma nie dojść do nadmiernego rozprzestrzeniania się wirusa.

Czy ferie zimowe obowiązują studentów?

Ferie zimowe studentów, tak jak do tej pory, odbędą się w różnych terminach w zależności od uczelni. Organizacja roku akademickiego pozostaje bowiem w kompetencji rektorów uczelni.

Ferie bez nart w Polsce

17 grudnia 2020 r. na konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, mimo wcześniejszych zapowiedzi, ogłoszono zamknięcie stoków narciarskich. Ma ono obowiązywać od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021.

Ferie czy będzie można wyjechać?

Od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r. oprócz stoków mają być również zamknięte hotele. Ma to uniemożliwić wyjazdy, także na ferie zimowe.

Ferie jak spędzić ?

Tegoroczne ferie zimowe dzieci i młodzież będą musiały spędzić głównie w domu. Oprócz wskazanych wyżej ograniczeń w trakcie ferii obowiązywać będzie także zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie).

Jednak w czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Półkolonie można organizować w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Zajęcia mogą zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe.

Wiele ciekawych materiałów do nauki i zabawy można znaleźć w internecie. Specjalny program na ferie przygotowuje też TVP.

Ferie a bon turystyczny

Wiele osób martwi się czy w związku z brakiem możliwości wyjazdów na ferie nie przepadnie im bon turystyczny. Przypomnijmy, że przysługuje on jednorazowo, w wysokości 500 zł. na każde dziecko do 18 roku życia. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Nie ma jednak obaw, bon jest ważny do końca marca 2022 r.