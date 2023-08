Stypendium od ... premiera: Podwyżka z 300 zł na 500 zł miesięcznie dla najlepszych uczniów

Od 9 czerwca 2023 r. stypendium dla najlepszych uczniów wynosi 500 zł miesięcznie (po podwyżce z 300 zł). Stypendium w tej wysokości wypłacane będzie w roku szkolnym 2023/2024. Ale minął już termin na składanie wniosków. Kolejna tura w czerwcu 2024 r.

Stypendium wypłaca ….. premier Polski (za pośrednictwem odpowiedniego wojewody). Wydaje się, że tylko wybrani mogą je otrzymać. No bo skoro premier, to tylko dla wybranych. Tymczasem ograniczenie jest takie "jeden wybitny uczeń na szkołę". A to całkiem sporo potencjalnych stypendystów.

Kto może otrzymać 500 zł miesięcznie stypendium od premiera Polski?

Trzeba spełnić następujące warunki.

stypendium może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

stypendium otrzyma jeden uczeń danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Zasady określa art. 90h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Jak złożyć wniosek o stypendium 500 zł od premiera?

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów spełniających warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 ww ustawy, są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

Co zawiera wniosek do premiera o stypendium 500 zł od premiera?

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zawiera w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

imię i nazwisko kandydata do stypendium;

informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium, o których mowa w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy.

Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ust. 1-3 ustawy, sporządza listę zbiorczą zatwierdzonych kandydatów do stypendium i przedstawia ją - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

1) pierwsza rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;

2) druga rata - do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca wojewoda.

Czy można złożyć wniosek na rok szkolny 2023/2024 r.

Niestety nie. Dla roku szkolnego 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wybitni uczniowie - po wykorzystaniu wszystkich szans roku szkolnego 2023/24 - będą mogli liczyć na rozpoczęcie procedury przyznania im stypendium w czerwcu 2024 r. Ta możliwość zależy od wyników roku szkolnego 2023/2024. Powodzenia!