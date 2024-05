Jakie zasiłki na dziecko w roku szkolnym 2024/25

Na jakie wsparcie materialne będą mogli liczyć i ich rodzice w nadchodzącym roku szkolnym? Oto zestawienie najważniejszych świadczeń i zasiłków.

Rok szkolny 2024/2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kalendarz na rok 2024 /2025. W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia dla uczniów rozpoczną się 2 września 2024 r. (poniedziałek), a zakończą 27 czerwca 2025 r. (piątek).

To doskonała okazja, by dowiedzieć się na jakie wsparcie materialne mogą liczyć uczniowie i ich rodzice. Wybraliśmy kilka najważniejszych świadczeń i zasiłków.

Ważne W tym momencie nie są planowane zmiany dotyczące zasad przyznawania tych świadczeń. Gdy jednak się pojawią, będziemy o tym informować na bieżąco. Podobnie z ewentualną zmianą wysokości świadczeń.

Świadczenie dobry start

To świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko można otrzymać jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego termin jest dłuższy, bowiem wsparcie można otrzymać do ukończenia 24. roku życia. Tzw. 300 plus nie otrzymują natomiast rodzice dzieci uczęszczających do zerówki i studenci.

Wnioski składa się w formie elektronicznej. Zakład Ubezpieczeń Społeczny będzie przyjmował je od 1 lipca.

Zasiłek szkolny

Uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powody zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. Wysokość takiego zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego wypłacanego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Aktualnie jest to zatem kwota 620 zł.

Zasiłek szkolny można przyznać kilka razy w roku w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej. Trzeba jednak pamiętać o terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wsparcie to można przyznać niezależnie od otrzymywanego stypendium socjalnego.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Chodzi tu w szczególności o sytuacje, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium można przyznać w formie rzeczowej (np. zakupu podręczników) lub w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określona w ustawie o pomocy społecznej.

Co do zasady stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego znajdziemy w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego trzeba złożyć w terminie do dnia 15 września 2024 r.

To jeden z dodatków przysługujących do zasiłku rodzinnego. Należy pamiętać, iż świadczenie to nie funkcjonuje samodzielnie. Aby zatem je otrzymać, trzeba spełnić kryteria niezbędne do wypłaty zasiłku rodzinnego m.in. dochodowe.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. W przeciwieństwie do świadczenia „300 plus” dodatek z ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające naukę w tzw. zerówce.

Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.

Wnioski przyjmują gminy.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje także dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie to można otrzymać w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej. Taki dodatek potocznie nazywany jest „dodatkiem na dojazdy do szkoły”.

Wsparcie można otrzymać również w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jest to tzw. dodatek na intenat.

Dodatek na dojazdy do szkoły obecnie wynosi 69 zł, a dodatek „na internat” 113 zł. Świadczenia te są wypłacane przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.