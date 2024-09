Dlaczego warto studiować prawo? Jakie zarobki po studiach prawniczych?

“Prawo” niezmiennie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Potwierdzają to dane z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące wyników rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 , podczas której kierunek ten znalazł się wśród najczęściej wybieranych, przyciągając znaczną liczbę kandydatów - aż 21 786. Co sprawia, że tak wiele osób decyduje się na tę ścieżkę edukacyjną? W tym artykule przyjrzymy się głównym powodom, dla których warto studiować “Prawo” oraz korzyściom jakie wynikają z jego wyboru w kontekście współczesnych wyzwań zawodowych.

Po studiach prawniczych można wykonywać wiele zawodów

Absolwenci prawa mogą wybierać z szerokiego wachlarza zawodów i pracować m.in. jako:

Adwokat lub radca prawny: To tradycyjne zawody prawnicze, które cieszą się dużym prestiżem i wysokimi zarobkami, zwłaszcza w dużych miastach i renomowanych kancelariach.

Sędzia lub prokurator : Studia prawnicze otwierają drogę do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Notariusz lub komornik : Inni przedstawiciele zawodów prawniczych, którzy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i dobre zarobki.

Prawnik korporacyjny : Studia prawnicze umożliwiają również specjalizację w wybranych dziedzinach, takich jak prawo gospodarcze, nieruchomości czy nowych technologii.

Prawnik w administracji publicznej : Pracuje w urzędach państwowych lub samorządowych, zajmując się sprawami prawnymi związanymi z działalnością tych instytucji.

Prawnik w organizacjach pozarządowych : Angażuje się w działalność na rzecz ochrony praw człowieka, środowiska lub innych ważnych kwestii społecznych.

Legislator : Pracuje nad tworzeniem i nowelizacją przepisów prawnych, często w ramach instytucji rządowych lub parlamentarnych.

: Pracuje nad tworzeniem i nowelizacją przepisów prawnych, często w ramach instytucji rządowych lub parlamentarnych. Właściciel kancelarii prawnej: Wielu absolwentów prawa decyduje się na otwarcie własnej działalności, co daje możliwość elastycznego kształtowania kariery i potencjalnie wysokich zarobków.

Atrakcyjne zarobki prawników

Studia prawnicze zapewniają atrakcyjne zarobki. Według "Raportu Płacowego" firmy Antal na rok 2024 , prawnicy mogą liczyć na jedne z najwyższych, średnich wynagrodzeń na rynku pracy w Polsce. Podobne dane wskazują informacje prezentowane przez firmę Grafton Recruitment – wg. nich działy prawne są jednymi z nielicznych, które w 2023 roku odnotowały najwyższy wzrost wynagrodzeń :

Młodsi prawnicy w kancelariach prawniczych, najczęściej będący aplikantami lub absolwentami studiów prawniczych, zarabiają od 7 000 do 9 500 zł brutto miesięcznie .

. Prawnicy z większym doświadczeniem, którzy samodzielnie obsługują postępowania, sporządzają i opiniują kontrakty oraz uczestniczą w negocjacjach, zarabiają już od 11 000 do 18 000 zł brutto miesięcznie.

Awans na stanowisko starszego prawnika, zarezerwowany zwykle dla bardziej doświadczonych specjalistów, wiąże się z wynagrodzeniem w przedziale pomiędzy 15 000 a 30 000 zł brutto miesięcznie.

Najwyższe zarobki osiągają partnerzy w kancelariach prawnych, którzy mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 30 000 - 60 000 zł brutto miesięcznie. Partnerzy to najczęściej założyciele kancelarii lub osoby awansowane do grona wspólników z uwagi na swoją szczególną wartość dla przedsiębiorstw.

W działach prawnych firm i instytucji wynagrodzenia również są bardzo konkurencyjne. Compliance Officer zarabia od 12 000 do 20 000 zł brutto miesięcznie, prawnik in-house od 15 000 do 30 000 zł, kierownik działu prawnego od 18 000 do 25 000 zł, a dyrektor działu prawnego od 25 000 do 40 000 zł brutto miesięcznie. Head of Compliance może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 25 000 - 45 000 zł brutto miesięcznie .

Studia prawnicze są więc doskonałym wyborem dla osób dążących do dobrze płatnego zawodu.

Duża stabilność zatrudnienia i wysokie zapotrzebowanie na prawników

67,5% pracowników działów prawnych przedsiębiorstw otrzymało w minionym roku podwyżki, z czego prawie co czwarta osoba dostała podwyżkę przekraczającą 15% – wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach”, opublikowanego przez firmę Grafton Recruitment w 2024 r. Badanie to pokazuje również, że w kwietniu 2024 r. największy wzrost liczby ofert pracy w ujęciu rocznym zanotowano właśnie w branży prawniczej - pracodawcy opublikowali tu o 40 proc. więcej ofert niż w kwietniu ubiegłego roku. Opracowanie przedstawia także dane świadczące o tendencji pracodawców do zatrudniania osób na etacie, co wcześniej było rzadkością.

“Przedsiębiorstwa, które do tej pory korzystały z usług zewnętrznych kancelarii, zaczynają dostrzegać korzyści płynące z posiadania specjalistów “u siebie”. Taki model zatrudnienia pozwala na lepsze dostosowanie się do zmieniających się przepisów oraz szybsze reagowanie na ich potrzeby, a te stale zwiększają się i poszerzają nie tylko w szeroko komentowanym obszarze nowych technologii, ale także własności intelektualnej, zrównoważonego rozwoju, w tym rosnącej odpowiedzialności społecznej korporacji, nie wspominając o stale zmieniających się przepisach prawa podatkowego czy prawa pracy” – komentuje dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Szerokie horyzonty i wszechstronna wiedza

Prawnikom, aby odnieść sukces, zwykle nie wystarczy wiedza z zakresu wyłącznie prawa czy praktyka. Osoby wykonujące prawnicze zawody często wybierają swoje specjalizacje, z czym wiąże się konieczność ciągłego poszerzania wiedzy w innych, zwykle bardzo konkretnych dziedzinach. Dzięki temu, prawnicy to osoby wyjątkowo wszechstronne i oczytane, zaznajomione z bieżącymi tematami z dziedzin gospodarki, ekonomii czy nowych technologii. Zawód prawnika pozwala także na rozwój licznych kompetencji, m.in:

Myślenie analityczne: Prawnicy muszą potrafić myśleć krytycznie i dostrzegać potencjalne problemy prawne, aby chronić interesy swoich klientów.

Skrupulatność: Prawnicy muszą być precyzyjni w swojej pracy, aby udzielać dokładnych porad prawnych, unikać kosztownych błędów czy pozwolić dostrzec potencjalne problemy i kwestie na wczesnym etapie sprawy.

Świadomość biznesowa: Prawnicy muszą być świadomi kontekstu biznesowego, w jakim działają. Konieczne jest zatem zrozumienie modelu biznesowego firmy, jej produktów i usług, rynków i otoczenia konkurencyjnego.

Kreatywne myślenie: Prawnicy muszą potrafić myśleć kreatywnie i wprowadzać nowe pomysły, które nie zostały wcześniej wypróbowane, aby skutecznie chronić interesy swoich klientów.

Myślenie logiczne: Prawnicy powinni potrafić zidentyfikować najważniejsze fakty w sprawie i dostrzegać związki między nimi, jak również dostrzegać słabe strony w sprawie i zbudować mocny argument na rzecz swojego klienta.

Rozwiązywanie problemów: Prawnicy muszą być w stanie zrozumieć skomplikowane kwestie prawne, analizować fakty sprawy i opracować strategię działania.

Jasne myślenie pod presją: Prawnicy, którzy potrafią myśleć pod presją, mogą podejmować lepsze decyzje i są mniej podatni na wpływ emocji.

Wysoka satysfakcja z wykonywanej pracy

Prawnicy odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, działając na rzecz sprawiedliwości i ochrony praw człowieka. Codziennie mają szansę wpływać na życie osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach, zapewniając im wsparcie i konieczną pomoc, co okazuje się być źródłem poczucia spełnienia. Potwierdzają to dane z raportu firmy Grafton Recruitment: ponad 60% ankietowanych prawników jest zadowolonych ze swojej pracy oraz uważa ją za satysfakcjonującą.



Praca w zawodach prawniczych pozwala na angażowanie się w obronę praw obywatelskich, reprezentowanie ofiar przemocy czy pomoc rodzinom w konfliktach prawnych. Nie można zapominać o częstej pracy w fundacjach czy uczestnictwie prawników w sprawach pro-bono, którym również poświęcają czas.



Wybór kariery prawnika to nie tylko inwestycja w stabilną przyszłość, ale także możliwość codziennego spełniania się zawodowo poprzez realny wpływ na poprawę życia innych ludzi.