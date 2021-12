Projekt budżetu opracowuje wójt, a uchwala go rada

Budżet jednostki samorządu terytorialnego - uchwała. Ustawodawca przyznał wyłączną kompetencję do opracowania projektu uchwały budżetowej (a także uchwał nowelizujących budżet) organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że rada gminy (powiatu) oraz sejmik województwa nie może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą - ani w sprawie budżetu, ani w sprawie wprowadzenia do jego treści zmian.

Jak ustalić termin wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego

Mandat radnego wygasa. Czy skargę na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego można wnieść za pośrednictwem Poczty Polskiej?

Czy można otrzymać wynagrodzenie za zaszczepienie się na COVID-19?

Tak, można otrzymać wynagrodzenie za zaszczepienie się na COVID-10, ale nie w Polsce. Np. na Słowacji osoby powyżej 60 roku życia, które zdecydują się zaszczepić do 15 stycznia 2022 roku, otrzymają 200 euro. Ukraińcy otrzymają po tysiąc hrywien (ok. 150 złotych).

Kto w Warszawie zapłaci mniej za śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. samotni warszawiacy zapłacą mniej za śmieci. W związku z nowym systemem opłat za odbiór odpadów warszawscy radni zdecydowali o uruchomieniu pomocy osłonowej.

W 2022 r. w Warszawie zmiana zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca

Zmiana zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca. Od 1 lutego 2002 r. wnioskować o abonament mieszkańca będą mogły osoby zameldowane w Warszawie i jednocześnie rozliczające w stolicy podatki.

COVID-19 – czy niezaszczepieni nauczyciele stracą pracę?

Obowiązkowe szczepienia na COVID-19 od 1 marca 2022 r. Nauczyciele nie będą tracili pracy w szkołach w związku z obowiązkowymi szczepieniami. Taką deklarację złożył szef MEiN Przemysław Czarnek, pytany w radiu RMF FM o obowiązkowe szczepienia nauczycieli.

Rząd chce powołać Agencję Rozwoju Szpitali

Agencja Rozwoju Szpitali ma pomóc rozwiązać problem zarządzania szpitalami przez samorządy. Instytucja ta będzie organizować i koordynować wspólne zakupy, wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie. Wspierać będzie również inwestycje w szpitalach dzięki skoordynowaniu działań na rzecz rozwoju szpitalnictwa, a także skierowaniu na ten cel dodatkowych środków z różnych źródeł: budżetu państwa, funduszy unijnych czy z funduszy celowych zarządzanych przez ministra zdrowia.

Podwyżki cen. Samorządy chcą rekompensat za wysokie ceny energii i paliw

Rekompensaty za wysokie ceny prądy i paliw. O równoważenie interesów odbiorców paliw i energii oraz przedsiębiorstw energetycznych, poprzez odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe dla sektora komunalnego – zaapelował do rządu Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Samorządy otrzymają środki na usuwanie porzuconych odpadów

Samorządy otrzymają środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koszty uprzątnięcia porzuconych odpadów. Jest to propozycja w opracowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej przestępstw przeciwko środowisku.

Rzeszów: w 2022 roku opłata za śmieci nie zmieni się

W Rzeszowie opłaty za odbiór śmieci w przyszłym roku będą takie same jak w obecnym – poinformował we wtorek Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa. Odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu miasta będzie kosztować prawie 60 mln zł.

Związek Miast Polskich z apelem o odrzucenie "lex Czarnek"

O odrzucenie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, znanej jako "lex Czarnek" zaapelował we wtorek Związek Miast Polskich. Samorządowcy stoją na stanowisku, że planowane zmiany to "zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę".

Ministerstwo Finansów: W 2022 r. samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Ministerstwo Finansów deklaruje szereg mechanizmów wyrównania samorządom utraty dochodów w związku z "Polskim Ładem". Jeśli dochody z PIT i CIT w przyszłych latach spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Gwarantować ma to nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów, niż sam prognozował przed ogłoszeniem programu „Polski Ład”. Ministerstwo Finansów uelastycznia zasady budżetowe i rozwiązania podnoszące limit spłaty długu JST oraz wspierające wykorzystanie funduszy UE.

Czy kwota bazowa wynagrodzenia dla nauczycieli zostanie zwiększona o 700 zł? Czy podwyżki wywalczą także nauczyciele akademiccy?

ZNP proponuje wzrost kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycieli o 700 zł. Podwyżka miałaby miejsce już od 1 stycznia 2022 r. Zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej, pociąga za sobą automatycznie podniesienie wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich czterech stopniach awansu zawodowego. Równolegle Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" domaga się wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota 9030 zł w 2022 r. Stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich.

Mandat po kontroli dronem spalania w piecach

Dron kontroluje spalanie w piecach. Trwają kontrole przy użyciu dronów, czym palą w swoich piecach mieszkańcy. Jest to coraz bardziej popularna i skuteczna metoda kontroli przestrzegania prawa w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych gminach. W całej Polsce korzysta z niej straż miejska i pracownicy gminnych referatów ochrony środowiska. Dane z drona są podstawą do wymierzenia mandatu przez straż miejską albo zasądzenia grzywny przez sąd.

Krytyka nowego Prawa oświatowego podczas wysłuchania publicznego

6 grudnia 2021 r. w gmachu Sejmu odbyło się wysłuchanie publiczne w czasie, którego przedstawiciele rodziców oraz organizacji społecznych zaprezentowali krytyczne stanowisko wobec procedowanej przez Sejm nowelizacji Prawa oświatowego. Do wysłuchania zgłosiło się 150 osób.

Odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Kiedy odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest zasadna?

Amantadyna leczy COVID-19? Kiedy koniec badań?

Czy amantadyna okaże się lekiem na COVID-19? 6 grudnia 2021 r. wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł, w liście do szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego zwrócił się z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by przyspieszyć badania nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. "Z informacji, które otrzymuję, wynika, że są zablokowane" – napisał wiceminister.

Skarga na uchwałę gminy - 940 metrów do przystanku nie pozwala skarżyć gminy przed NSA

Skarga na uchwałę gminy. Osoba niepełnosprawna może skarżyć uchwały Rady Miasta na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli wykaże naruszenie swojego interesu prawnego. Z reguły osoby skarżące gminy potrafią wykazać jedynie naruszenie interesu faktycznego. Takim naruszeniem jest odległość 940 metrów do przystanku, które musi przejść osoba niepełnosprawna. Naruszenie to nie daje jednak prawa do sądu.

Czy w 2022 r. warszawiacy zapłacą mniej za wywóz śmieci?

Kilkanaście warszawskich spółdzielni zwróciło się do wojewody mazowieckiego o unieważnienie oraz wstrzymanie wykonania nowej uchwały śmieciowej. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2022 r. warszawiacy będą płacić za wywóz nieczystości w zależności od metrażu mieszkania. Czy uda się zmodyfikować nowy system poboru opłat i obniżyć ich poziom w 2022 r.?

W listopadzie 2021 r. został założony 13-milionowy Profil Zaufany

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał informację o 13-milionowym Profilu Zaufanym założonym w Polsce. Osoby posiadające Profil Zaufany mogą bez wychodzenia z domu załatwić szereg spraw w urzędach związanych z samochodami, dowodami osobistymi, meldunkiem. Profil jest narzędziem weryfikacji tożsamości dla około 13,2 mln Polaków. Umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Pozwala na korzystanie z szeregu usług oferowanych przez urzędy na platformie ePUAP czy kontakt z ZUS. Dlatego każdego dnia listopada 2021 r. średnio niemal 7800 Polaków zakładało Profil Zaufany, a ponad 10 tysięcy pobierało aplikację mObywatel.

Złagodzenie skutków ewaluacji jakości działalności naukowej – projekt nowej ustawy

Złagodzenie skutków pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, która obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który opublikowano w piątek w Rządowym Centrum Legislacji.

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego przez JST

Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego. Przeprowadzenie merytorycznej oceny żądania strony wymaga wcześniejszego wszczęcia postępowania administracyjnego. Tylko w wyjątkowej sytuacji możliwe jest wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia i tym samym rezygnacja z rozpatrzenia wniosku.

Rozwój transportu miejskiego – woj. lubuskie otrzyma 50 mln dofinansowania

Rozwój transportu miejskiego jest ważnym elementem polityki regionalnej. Coraz bardziej rozbudowany system komunikacji zbiorowej ma zachęcać do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego.

Przepisy porządkowe w gminie

Przepisy porządkowe stanowią szczególny rodzaj aktów prawa miejscowego w samorządzie gminnym. Mogą być one wydawane zarówno przez organy stanowiące, jak również wykonawcze, ale jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Warto jednak mieć na uwadze procedurę wydawania takich aktów oraz zasady ich zatwierdzania czy też publikacji. Elementy te przesądzają o ich mocy obowiązywania.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych – o ile wzrosną w 2022?

Podwyższa wynagrodzeń pracowników nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Kogo dokładnie obejmie i ile wyniesie?