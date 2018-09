Procedura zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 2019 r. - zmiany

Omawiana nowelizacja jest już drugą proponowaną w tym roku zmianą procedury zwrotu podatku akcyzowego. Obie nowelizacje różnią się od siebie dość istotnie i pozostają względem siebie niezależne. O ile pierwsza z nich (pisaliśmy o tym: Uszczelnianie systemu podatkowego także w akcyzie dla rolników) dotyczy rozszerzenia katalogu przesłanek zwrotu akcyzy a jej charakter sprowadza się do wyznaczenia nowego sposobu kontroli całej procedury, druga (projekt z dnia 13 sierpnia 2018 r.) zmierza do zwiększenia kwoty wypłacanych zwrotów.

Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przedstawiony został w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt jest odpowiedzią na głosy środowiska w sprawie rosnących kosztów produkcji rolnej. Istota nowelizacji sprowadza się do zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego. Przypomnieć należy, że obecnie obowiązujące przepisy zakładają że zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu. Limit ten obecnie oblicza się w oparciu o trzy zmienne: stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (obecnie 1 zł), liczbę stałą 86 oraz powierzchnię posiadanych lub współposiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych.

Nowe przepisy modyfikują wysokość limitu w dwojaki sposób. Po pierwsze projektodawca zdecydował o zwiększeniu kwoty stałej z liczby 86 na 100. W praktyce zwiększa się zatem mnożnik, który spowoduje wzrost limitu rocznego. Zmiana ta dotyczyć będzie każdego producenta rolnego. Po drugie – i to właśnie ta zmiana jest dla procedury zwrotu najistotniejsza – wprowadza się nowe zmienne decydujące o wysokości limitu dla określonych grup producentów rolnych. Projektodawca wprowadza specjalną preferencje dla producentów rolnych zajmujących się produkcją (chowem lub hodowlą) bydła. Dla tej grupy producentów rolnych limit zwiększony będzie z jednej strony za sprawą wzrostu liczby stałej (z 86 do 100), z drugiej strony za sprawą nowego, dodatkowego mechanizmu ustalania limitu.

Dla producenta, który hoduje bydło limit stanowić będzie sumę kwoty ustalanej według dotychczasowych reguł oraz kwoty ustalanej w oparciu o iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Co istotne projektodawca przewidział, że średnia roczna liczba bydła znajdującego się w posiadaniu producenta rolnego ma być przeliczana na duże jednostki przeliczeniowe (DJP). Przeliczenia o którym mowa powyżej dokonywać ma producent rolny w oparciu o przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku. Informację o której mowa powyżej oraz na jej podstawie oświadczenie o średniej liczbie bydła producent rolny składać ma wraz z wnioskiem o zwrot podatku.

Co istotne do wniosku producent oprócz faktur dokumentujących nabycie paliwa załączać ma także informację o liczbie DJP zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich o ile ubiega się o ustalenie limitu w odniesieniu do bydła. Nowelizacja przepisów o zwrocie podatku akcyzowego niewątpliwie realizuje postulaty producentów rolnych. Uwagę zwrócić należy jednak także na skomplikowanie i tak niejasnej już procedury zwrotu podatku akcyzowego. Na mocy analizowanej nowelizacji urzędnicy zostaną zobowiązani do weryfikacji kolejnych, nowych okoliczności.

Pamiętać należy również, że nowelizacja, która zaproponowana została przez Ministra Finansów – mimo, iż na jakiś czas wstrzymana – także zakłada weryfikację dodatkowych przesłanek. Procedura zwrotu podatku akcyzowego w założeniu miała być prostym i szybkim sposobem wsparcia produkcji rolnej. Praktyka powoduje jednak, że konieczność jej istotnego rozbudowywania. Omawiana nowelizacja obowiązywać ma od 1 stycznia 2019 r.

Paweł Grzybowski

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

