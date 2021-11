Podatek katastralny – co to, od kiedy w Polsce?

Podatek katastralny – co to? Czy Polski Ład PiS wprowadzi podatek katastralny od nieruchomości?

Podatek katastralny – co to?

Podatek katastralny to podatek, który występuje w wielu krajach UE czy też w USA zamiast podatku od nieruchomości. Podatek katastralny różni się od niego głównie tym, że jest liczony od wartości mieszkania. Zazwyczaj wynosi średnio 1-2 proc. wartości nieruchomości. Oznacza to, że właściciel mieszkania wartego 500 000 złotych zapłaciłby 5.000 złotych tego podatku. Jest to znacznie więcej niż obecnie, gdy podatek od nieruchomości jest naliczany według maksymalnych stawek zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od powierzchni nieruchomości. Dla przykładu, w 2021 r. właściciel 50-metrowego mieszkania musi zapłacić 42,50 zł.

Podatek katastralny w Polsce

Coraz częściej, także w Polsce, spotyka się postulaty wprowadzenia podatku katastralnego od drugiego i trzeciego mieszkania. Pomysł póki co nie znajduje jednak poparcia społecznego.

Nowy Ład – podatek katastralny

W Polskim Ładzie – kompleksowym programie rządu PiS (pierwotna nazwa Nowy Ład) nie znajduje się wzmianka o planach wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego.

PiS wprowadza podatek katastralny?

Jednak co jakiś czas pojawiają się w mediach doniesienia, że PiS wprowadza podatek katastralny. Są one dementowane zarówno przez Ministerstwo Finansów jak i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Podobnie jest w ostatnich dniach. 10 listopada 2021 r. Ministerstwo Finansów napisało na swoim oficjalnym profilu na Twitterze: „Rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego. Informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej są nieprawdziwe”.

Z kolei 11 listopada MPiT wydało komunikat w którym informuje, że nie pracuje nad podatkiem katastralnym: „W MRiT monitorujemy sytuację na rynku mieszkaniowym i analizujemy różne rozwiązania. W zakresie swojej właściwości potwierdzamy, że dostrzegamy problem tzw. pustostanów, czyli mieszkań kupowanych wyłącznie w celach inwestycyjnych, które nie są przez nabywcę ani zamieszkiwane, ani wynajmowane. Analizujemy też kwestię tzw. flippingu, czyli nabywania mieszkań w celu ich szybkiej sprzedaży po wyższej cenie. Nie ma jednak żadnych planów wprowadzania podatku katastralnego.”

Podatek katastralny w Polsce – od kiedy?

Wskazane wyżej informacje rozwiewają chyba wszelkie wątpliwości. W najbliższym czasie – w 2022 roku raczej nie zostanie wprowadzony w Polsce podatek katastralny od drugiej czy też trzeciej nieruchomości.

Podatek katastralny - zalety

Zwolennicy podatku katastralnego wskazują, że ma on obciążać najbogatszych oraz inwestorów – tych których stać na zakup więcej niż jednego mieszkania. Zwiększyłoby to dochody budżetów gmin oraz miałoby zapobiec spekulacjom cenami na rynku nieruchomości, tworzeniu się pustostanów oraz zjawisku flippingu. Miałoby także m.in. zwiększyć dostępność mieszkań oraz ułatwić uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.