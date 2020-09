Zmiana punktu odniesienia w liczeniu okresu ważności dokumentów podmiotowych

Uzasadnienie planowanych zmian

Jak podkreślają projektodawcy „racjonalizacji wymagają przepisy dotyczące okresów ważności niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia. Celem tej regulacji jest zapewnienie aktualności składanych dokumentów. Obecnie terminy, w których dokumenty powinny być wystawione (zwykle wynoszące 3 lub 6 miesięcy), liczy się wstecz od upływu terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tymczasem zgodnie z założeniem ustawy dokumenty te mają być aktualne na dzień ich złożenia, niezależnie od tego czy będą składane wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 126 ust. 2 ustawy), przed wyborem najkorzystniejszej oferty (art. 126 ust. 1 ustawy), w wyniku wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów (art. 128 ust. 2 ustawy) czy w związku z uzasadnionym podejrzeniem dezaktualizacji uprzednio złożonych dokumentów (art. 126 ust. 3 ustawy). Dlatego okresy ważności (aktualności) dokumentów należy powiązać z datą ich złożenia.”

Uzupełniająco można wskazać, że zmiana aktualnej reguły, ułatwi również procedowanie postępowań przeprowadzanych w trybie z wolnej ręki, w którym nie występuje instytucja oferty, co z kolei uniemożliwia proste ustalenie momentu rozpoczynającego wsteczne liczenie terminu wynikającego z przepisów rozporządzenia regulującego wskazaną materię.





Zakres przewidywanych zmian

Uszczegółowienie planowanych zmian najlepiej ukazać, poprzez porównanie aktualnie funkcjonujących rozwiązań prawnych z planowanymi.